Cote d'Ivoire: Éducation nationale - L'école maternelle de l'Epp Akradio 3 réhabilitée par l'Ong REV

L'école maternelle de l'Epp Akradio 3, dans la sous-préfecture de Dabou, réhabilitée et équipée par l'Ong Association Renaissance Espoir de Vie (Rev) avec l'appui financier de la Fondation Boa, est livrée au corps enseignant et à la communauté villageoise.

La remise officielle de l'édifice préscolaire a fait l'objet d'une fête qui a réuni le 20 janvier, la communauté éducative, la communauté villageoise d'Akradio 1, 2, 3 et d'Essoh Lath. Ainsi que la direction régionale de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Drenet-Fp) de Dabou. C'était dans l'enceinte de l'établissement qui abrite la classe réservée aux tout-petits.

M. Gnelbun Hyacinthe, secrétaire général de la Drenet-Fp, au nom de la directrice, Mme Fofana Sarrah, a salué cette action de l'Ong Rev. « C'est un acte noble. Car il s'agit de l'avenir de ce que nous avons de plus précieux, nos enfants. L'éducation commence à la base qu'est le préscolaire. Quand les enfants sont bien formés dès le départ, il y a de forte chance qu'ils arrivent loin. Pour cet acte, nous ne pouvons que remercier nos donateurs », s'est-il félicité.

Il a saisi l'occasion pour inviter les enseignants à faire preuve d'imagination car, dit-il, l'Etat ne peut tout faire. Il les exhorte donc à oser et à trouver des partenaires pour les accompagner comme l'a fait la directrice de l'Epp Akradio 3, Mme Konaté Aminata.

Abdoulaye Sangaré, président de l'Ong Association Renaissance Espoir de Vie, a pour sa part indiqué que cette action s'inscrit dans la dynamique de la politique du gouvernement qui œuvre à implanter une maternelle dans chaque école primaire publique.

« Nous espérons que notre acte réalisé grâce à l'appui de notre partenaire la Boa va contribuer efficacement à l'encadrement de la petite enfance à Akradio et dans les villages environnants », a-t-il souligné. Et d'exprimer sa gratitude à la Fondation Boa, à la directrice régionale et à tous les acteurs de l'éducation à Dabou.

« Nous sommes très heureux d'avoir soutenu l'Ong Rev pour la réhabilitation et l'équipement de la maternelle d'Akradio 3. Nous souhaitons que les éducateurs puissent utiliser ce matériel à bon escient pour permettre à ces petits d'évoluer en statut et en sagesse », a souhaité Amon Maxime, directeur de l'agence Boa de Yopougon, qui s'exprimait au nom de la Fondation Boa.

Au nom de la communauté éducative d'Akradio, Esmel Memel Simon, président du Coges de l'Epp Akradio 3, a dit ses remerciements à l'Ong Rev. « Cette maternelle est une dotation de S.E.M Alassane Ouattara à travers le programme Ppu. Et depuis 2012, cette maternelle comme les autres salles de classe, manque de matériel didactique. Nous ne pouvions que dire infiniment merci au donateur. Tout en espérant que l'Ong Rev ne va pas s'arrêter en si bon chemin », a exhorté M. Esmel Simon.

A noter que la maternelle a été réhabilitée et équipée à hauteur de près de 3 millions de FCfa. Tout le matériel didactique et pédagogique a été offert. Il s'agit, entre autres, de Tambourin, toumiquet, Toboggan, cheval à bois bas à sable, balançoire, décoration intérieure des tables pour enfants et chaises, chaises et tables de bureau, des nattes, etc. L'école de 6 classes qui abrite cette maternelle est à sa quatrième année scolaire.

Plusieurs autres défaillances sont constatées. Il s'agit notamment, d'électrification, de tables-bancs, de tableaux et de point d'eau.

L'Ong Rev, il faut le souligner, n'est pas à sa première action dans l'éducation. Elle a construit et équipé un apatam servant d'école maternelle à Gbaléhoua (Grand-Zatry). Elle a pour vocation la sensibilisation, l'insertion socio-professionnelle, la prise en charge psychomotrice et médicale des professionnelles du sexe. Elle a été créée en 2019.