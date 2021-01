Afrique: Création du Grand Prix U.J.P.L.A Patrice Emery Lumumba de la Liberté de la presse en Afrique

Il y a 60 ans, le Premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba était injustement et sauvagement assassiné pour ses idées de liberté et d'indépendance.

Pour marquer son combat et rappeler sa mémoire, l'Union des journalistes de la presse libre africaine (U.J.P.L.A) qui a pour objectifs principaux et fondamentaux de contribuer à la liberté de la presse et à la sécurité des journalistes partout sur le continent africain, lance le Grand Prix PATRICE Emery LUMUMBA de la liberté de la presse.

Ce prix dont les modalités, le fonctionnement et le financement seront prochainement définis et précisés, vise à récompenser le journaliste, l'organe de presse, toute organisation, la personnalité africaine, qui auront œuvré, favorisé et contribué à la promotion de la liberté de la presse en Afrique.

L'U.J.P.L.A voudrait, en ce 60ème anniversaire de sa tragique disparition, saluer et marquer la mémoire de Patrice Emery Lumumba, ce grand et immortel Héros congolais et africain de la liberté et de l'Indépendance.

Fait à Abidjan, le 17 janvier 2021

Le Président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine (U.J.P.L.A)