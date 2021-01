Congo-Kinshasa: Banque - L'installation définitive de la nouvelle direction d'Equity-BCDC attendra

La Banque centrale du Congo (BCC) estime que les décisions de la présidence du Conseil d'administration du groupe Equity Holding revêtent un caractère « unilatéral » et « violent les dispositions légales et réglementaires sur la gouvernance d'entreprise des institutions financières en République démocratique du Congo (RDC) ».

La correspondance du vice-gouverneur de la BCC, Jules Bondembe Assango, vient retarder les dernières décisions annoncées par le président du conseil d'administration du groupe Equity Holding, James Mwangi. Pour l'autorité monétaire, ce dernier n'a aucune qualité pour engager cette institution. En effet, elle reproche à l'auteur des décisions prises de manière unilatérale et l'absence de respect des dispositions légales et réglementaires sur la gouvernance d'entreprise des institutions financières en RDC.

Pour l'heure, la direction générale d'Equity BCDC SA ne peut être assurée que par Yves Cuypers, directeur général de la banque absorbante, indique la BCC. Pour elle, il faut veiller au respect des textes légaux qui régissent les activités bancaires. Dans sa communication, le président du conseil d'administration d'Equity group holding a arrêté une série de mesures concernant, entre autres, l'intégration des opérations et informations de la BCDC dans la plate-forme d'Equity group, la désignation de Yves Cuypers et Célestin Mukeba comme directeurs généraux en charge, pour le premier, des directions du marché et, pour le second, de la communication et des opérations.

L'accord de fusion entre Equity Bank et la Banque commerciale du Congo (BCDC) a donné naissance à la deuxième plus grande banque de la RDC, avec un bilan de 2,5 milliards de dollars américains US. La nouvelle banque porte le nom d'Equity Banque commerciale du Congo SA (Equity BCDC SA). Pour information, Equity group holding détient désormais 77,5 % du capital d'Equity BCDC, le reste étant détenu par la SFI, le gouvernement de la RDC et des actionnaires minoritaires. Yves Cuypers et Célestin Mukeba devraient continuer à faire fonctionner la direction du comité de gestion, selon la décision de James Mwangi. En chiffres, Equity BCDC dispose de 74 agences, 214 distributeurs automatiques, 13 bureaux locaux dédiés, 3055 agents bancaires et une base de près d'un million de clients.