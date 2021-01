Congo-Kinshasa: Masumu Debrindet lance une nouvelle version du film long métrage "Simon Kimbangu"

Le centenaire de l'Eglise Kimbanguiste sera célébré avec faste le 06 Avril 2021 à KAMBA au Kongo Central, son siège international, sous la direction du Chef spirituel et représentant légal de cette église SIMON KIMBANGU KIANGANI. Malgré le Covid-19, beaucoup de délégations viendront de tous les coins du monde et pour se faire, plusieurs activités culturelles et religieuses sont prévues. Parmi lesquelles, la projection du film long métrage SIMON KIMBANGU (Nouvelle Version), une récente production et réalisation de l'Artiste NDUNGI MAMBIMBI alias MASUMU DEBRINDET.

Ce film d'une durée d'une heure trente minutes (1h30') est en lingala avec sous-titrage en français.

Par rapport à la première version qui n'était qu'introductive, cette nouvelle édition donne une vue beaucoup plus panoramique de l'histoire de KIMBANGU à partir de sa vie de simple villageois, de catéchiste protestant, de conscientiser de la population noire pour sa libération intégrale jusqu'à son décès à la prison centrale d'Elisabethville (Lubumbashi) en passant par sa condamnation à perpétuité, le 3 octobre 1921, par les colonisateurs Belges en complicité avec le clergé catholique et protestant.

L'objectif principal visé par le réalisateur MASUMU DEBREEINDET est de contribuer à faire connaitre d'avantage 2 cette personnalité extraordinaire qui a marqué d'une empreinte indélébile l'histoire socioreligieuse de notre pays.

Plusieurs congolais ignorent que SIMON KIMBANGU a été le premier à faire prendre conscience aux congolais qu'ils vivaient sous la domination coloniale et que l'indépendance politique était la première des libertés que tout peuple se devait d'arracher s'il tenait à être traité d'égale à égale par les colonisateurs. Un peuple n'engage de bataille politique et économique qu'après qu'il ait pris conscience de l'état d'acculturation et d'asservissement dans lequel on le maintien, soutenait-il.

Le film SIMON KIMBANGU, c'est aussi le couronnement de la longue carrière artistique de MASUMU DEBRINDET. Il a mis en pratique ce qu'il a appris à l'INA et de son maître, le feu Réalisateur TSHITENGE N'SANA. Il a donc été au four et au moulin, c'est-à-dire de la conception du projet à la production et réalisation jusqu'à l'interprétation du rôle principal de SIMON KIMBANGU. La réalisation de ce long métrage a pris plus ou moins trois ans par manque de subvention du pouvoir public et de soutien des personnes morales et physiques ou autres sponsors, qui souvent sont composées des fervents croyants des religions et doctrines qui diabolisent toute Philosophie ou inspiration spirituelle d'origine africaine ou congolaise, dont le Kimbanguisme.

C'était donc des moments de privation et de sacrifice qui ont été traversés pour arriver à la concrétisation de ce projet.

La sortie de ce film tombe à propos car de plus en plus, il s'observe que beaucoup d'intellectuels congolais ne cessent de faire allusion à l'expression « La RDC, pays de KIMBANGU ».

Certains par conviction, mais d'autres par simple opportunisme sans vraiment connaitre les idées forces des enseignements de cet homme exceptionnel et son long chemin de la croix jusqu'à sa mort.

Le calendrier des productions prévoit la sortie de présentation le 15 février au Centre d'Accueil Kimbanguiste de Kasa-Vubu.

Le 28 février aura lieu la soirée de gala à l'Hôtel Beatrice et le 6 avril 2021 à NKAMBA.

Immédiatement après, seront organisées des projections à travers la capitale, les provinces et à l'extérieur du pays.

Heureux qui, comme l'Artiste vertébré, l'Ambassadeur de la paix NDUNGI MAMBIMBI alias MASUMU DEBRINDET, a pu braver tous les obstacles afin de réaliser ce document culturel et artistique qui est en fait une première dans le monde du cinéma.

Que toutes les personnes de bonne volonté sincères et fière d'avoir ce digne fils de ce pays puissent soutenir la promotion de cette œuvre dédiée au précurseur des indépendances africaines.

Il est facilement joignable au numéro suivant : (+243 899 551 391).