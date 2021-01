Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - 19 Députés provinciaux signent une pétition pour déchoir Freddy Kashoba Lubi Kibwe

Ne jurant que par la destitution de Freddy Kashoba Lubi Kibwe, actuel président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, 19 députés provinciaux du Haut-Katanga ont signé une pétition visant la destitution de Freddy Kashoba.

Il lui est reproché principalement, une absence d'orthodoxie dans la gestion des finances de l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga, le non paiement des primes des travaux aux commissions et aux groupes parlementaires. Bien plus, Freddy Kashoba, pensent-ils, manque de considération en public à l'égard des députés. Compte tenu de toutes ces remarques, les Députés pétitionnaires ont exercé leur droit conformément à l'article 27 de la Constitution.

Transmis Copie pour Information à :

L'Honorable Vice-Président de l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga ;

L'Honorable Rapporteur de l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga ;

L'Honorable Questeur de l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga ;

L'honorable Rapporteur Adjoint de l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga.

(Tous à Lubumbashi)

L'Honorable Président de l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga de et à Lubumbashi

Concerne : Pétition aux fins de déchéance de

l'Honorable Président de l'Assemblée

Provinciale du Haut-Katanga

Honorable Président,

C'est avec un élan patriotique que nous prenons l'initiative de vous adresser la présente missive relativement à l'objet en apostille.

En effet, en notre qualité des représentants du peuple congolais en général et de celui du Haut-Katanga en particulier, considérant les griefs constatés dans votre chef notamment l'absence d'orthodoxie dans la gestion des finances de l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga, le non paiement de prime des travaux aux commissions et aux groupes parlementaires et le manque de considération en public à l'égard des honorables députés pourtant dignes délégués du souverain primaire.

Considérant que la situation décriée a assez durée au préjudice en somme des intérêts de la population de qui émane tout pouvoir conformément aux prescrits de l'article 5 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006.

Considérant que nous avons un devoir patriotique d'endiguer illico les désordres orchestrés, venons de décider en tant que groupe d'usité des dispositions pertinentes de l'article 27 de la constitution visée en initiant une pétition aux fins de votre déchéance du perchoir.

C'est pourquoi, pour votre gouverne, la présente vous est notifiée.

Veuillez croire Honorable Président, en l'assurance de nos sentiments patriotiques.

Les signataires :

Liste de signataires de la Pétition contre l'Honorable KASHOBA LUBI Freddy, Président de l'assemblée provinciale du Haut-Katanga.

BANZA MALALE Gabriel

CEMA MWANSA J.L

MULA MWAPE Guilaine

BALLOY KUSIWA Modeste

KAYIB KAMUN Lydia

MWATSHASEME KUNGWA Thérèse

NGOY WA NGOY Victor

KAYEMBE KASONGO Liliane

ASAMBA TAMBWE Roger

NTAMKWE SUEDI-YAKO Charles

KAMA TSHEYA Steve

AUNOU Arius

DAUTE KATWE David

KITONDO MUMBA David

NGOY KALUMBA Trudon

KAZAD MUSANS Francis

NGWEJ TSHIKWEJ Dieudonné-Fabco

MULENDA EBONDO Jean de Dieu.