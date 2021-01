Burkina Faso: Commune de Ouagadougou - Joseph Ouédraogo, élu 3e adjoint au maire

Le conseil municipal de Ouagadougou a tenu sa première session extraordinaire de l'année, le mercredi 20 janvier 2021 au palais de la Jeunesse et de la culture Jean- Pierre-Guingané.

Conseiller municipal de l'arrondissement n°10 de Ouagadougou et du parti le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Joseph Ouédraogo est désormais le 3e adjoint au maire central de Ouagadougou. Il a été élu par consensus face à trois autres prétendants qui ont officiellement retiré leur candidature, au cours de la session municipale extraordinaire tenue, le mercredi 20 janvier 2021, au palais de la Jeunesse et de la culture Jean-Pierre-Guingané. Joseph Ouédraogo remplace ainsi le conseiller de l'Union pour le progrès et le changement (UPC), Nathanaël Ouédraogo, 3e adjoint au maire démissionnaire.

Pour le nouvel élu, cela fait pratiquement cinq ans qu'il évolue aux côtés du bourgmestre de la capitale, Armand Roland Pierre Béouindé, sur différents chantiers de développement de la commune. Au cours de cette première session de l'année 2021, les conseillers démissionnaires et ceux décédés ont tous été remplacés. Le maire Béouindé a saisi l'occasion pour annoncer un début de chantier à l'hôtel de ville et l'entrée en vigueur du respect des règles sécuritaires. En attendant, il a invité ses homologues des autres communes à la vigilance concernant l'octroi des autorisations d'implantation des kiosques, des espaces de loisirs et des maquis.

Selon lui, les propriétaires profitent de ces occasions pour s'installer anarchiquement aux abords des voiries, sur les chaussées et même sur certaines canalisations. L'édile de la capitale a également informé que son conseil municipal entamera très bientôt une campagne de recensement suivi d'une règlementation des panneaux publicitaires de la ville.