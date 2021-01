Algérie: Exploration minière - Elaboration d'un programme pour la période 2021-2024

Alger — Un programme pluriannuel d'exploration minière a été élaboré pour la période 2021-2024 pour un montant de six (6) milliards DA, a indiqué le ministère des Mines dans son bilan de réalisation du plan d'actions 2020 arrêté au 31 décembre dernier .

Ce programme concerne "la recherche des métaux de base (Pb-Zn), du cuivre et métaux associés, du fer, de la baryte, du soufre natif, du charbon, des sels potassiques, de l'or et métaux associés, des éléments du groupe du platine (PGE) et des terres rares", selon le bilan publié sur son site web.

L'ANAM a confié la réalisation de ces projets à l'ORGM à travers la convention signée entre les deux parties le 17 décembre 2020.

S'agissant de la promotion de gites et gisements miniers identifiés, le ministère des Mines souligne qu'il a inscrit des opérations pour la promotion des activités minières pour la mise en valeur de gites et gisements miniers identifiés dans le cadre de l'inventaire minéral notamment pour l'or.

Lancement d'une opération d'exploitation artisanale de l'or à Tamanrasset et Illizi

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une stratégie nationale pour augmenter la production de l'or, le ministère a lancé une opération d'exploitation artisanale de l'or dans les wilayas de Tamanrasset et Illizi (Djanet), et ce à travers la valorisation du potentiel minier en or par des méthodes d'exploitation artisanale à petite échelle.

A ce titre, le bilan du ministre des Mines indique, qu'il a été réalisé, la publication de l'arrêté ministériel (JO n 52 du 02/09/2020) fixant le modèle du cahier des charges relatif aux conditions et aux modalités d'exploitation minière artisanale de l'or, le recensement de 178 sites dans les wilayas de Tamanrasset, Illizi et Tindouf.

En plus, une délégation ministérielle conduite par le ministre des Mines, la ministre de l'Environnement, la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, le ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la micro-entreprise et le Conseiller du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger ont effectué un déplacement au mois d'octobre 2020 pour donner le feu vert à cette opération.

En marge de cette visite, des journées "portes ouvertes" ont été organisées à Tamanrasset et Djanet pour permettre à la population de connaitre les modalités et les conditions d'accès à cette activité, souligne le ministère.

D'autre part, il est annoncé que des opérations similaires seront lancés or l'exploitation artisanale de la baryte où vingt-quatre (24) sites de baryte ont été identifiés et délimités sur neuf (09) wilayas.

"L'ouverture des plis des offres techniques s'est effectuée le 02 novembre 2020, et l'ouverture des offres financières prévue au 24 novembre 2020 a été reportée à une date ultérieure à cause de la pandémie sanitaire liée au COVID 19", a fait savoir le ministère des Mines dans son bilan.