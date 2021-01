Algérie: Centre de regroupement de l'élite sportive - Affectation de structures à six fédérations

Tipasa — Le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi, a annoncé jeudi, à partir de Tipasa, l'affectation de structures relevant du Centre national de regroupement et préparation des talents de l'élite sportive de Fouka au profit de six fédérations sportives olympiques.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une visite de travail à Tipasa, durant laquelle il était accompagné par la Secrétaire d'Etat chargée du Sport d'élite, Salima Souakri, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait cas de l'affectation de "six salles sportives, au niveau de cet établissement, au profit de fédérations sportives olympiques, en vue de garantir une préparation idoine aux élites sportives nationales, qui s'apprêtent pour des rendez vous sportifs d'importance", a-t-il indiqué.

Soulignant, en outre, que la visite d'aujourd'hui lui a permis, de s'"enquérir de l'état des lieux du secteur et de ses perspectives d'avenir, tout en insufflant la dynamique nécessaire pour le sport d'élite, qui s'apprête pour de nombreuses compétitions, dont les Jeux méditerranéens prévus pour juin 2022", a-t-il dit.

Lancé en réalisation en 2012 pour une enveloppe de plus de 2,2 milliards de DA, ce centre de regroupement sportif dispose de 11 salles dédiées aux sports olympiques, dont la lutte, l'haltérophilie, le karaté, le judo, le tennis de table, et le taekwondo, outre une piscine semi olympique (50 mètres), un terrain de football doté d'une pelouse naturelle, et d'autres terrains pour le basketball, le volleyball, le handball, en plus d'une salle de conférence, et d'un hôtel de 120 lits, entre autres.

Sur un autre plan, le ministre de la Jeunesse et des Sports, accompagné par la Secrétaire d'Etat chargée du sport d'élite, Salima Souakri, a donné le coup d'envoi officiel de l'initiative de soutien des établissements éducatifs en matériels et fournitures sportives, à partir d'une école primaire de la ville de Khemisti, dans l'attente de la généralisation de cette initiative à l'ensemble du territoire national.

Au titre des efforts d'encouragement du partenariat dans la gestion des structures du secteur de la Jeunesse, et de la promotion du rendement du mouvement associatif, il a été, également, procédé à la signature d'une convention portant mise du centre de loisirs scientifiques du centre ville de Tipasa, à la disposition de la ligue des activités scientifiques.

La visite a été close par l'inauguration du stade communal, couvert d'une pelouse synthétique, de Sidi Amar, d'une capacité de 2000 spectateurs.

Dans son intervention, à l'occasion, la Secrétaire d'Etat chargée du sport d'élite, Salima Souakri, a qualifié les structures sportives qu'elle a visité d' "acquis d'importance, qui n'était pas disponible, dans un temps passé, pour les sportifs".

Elle a, à ce titre, lancé un appel, aux sportifs d'élite, en vue de "faire émerger leurs talents et dons", affirmant que l'Etat s'engage à "réunir toutes les conditions pour assurer une bonne préparation pour les différentes compétitions".

Outre le Centre de regroupement de l'élite sportive de Fouka, la délégation ministérielle a, aussi, visité le champ de tir des hauteurs de "Chenoua", considéré comme un centre mondial abritant les compétitions régionales et internationales du domaine.