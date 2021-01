Cote d'Ivoire: Publication des marchés publics - L'ANRMP renforce la transparence à travers un nouveau site Internet

L'Autorité nationale de régulation des marchés publics (Anrmp) veut renforcer la transparence dans la publication des marchés publics. Elle vient de rénover, à cet effet, son site Internet. Le lancement officiel du nouveau site a eu lieu ce jeudi 21 janvier, dans les locaux de la structure, à la Riviera 3.

A l'occasion, le président du Conseil de régulation, Coulibaly Yacouba, a indiqué que le renouvellement du site Internet constitue pour l'Anrmp un tournant décisif dans le processus de gestion des marchés publics. « Nous devons faire preuve de transparence dans la publication des marchés et des décisions. Le secteur privé, la société civile et les acteurs publics et privés, ainsi que la communauté des juristes, des enseignants et étudiants des facultés de droits, ont besoin de savoir ce qui se passe dans la gestion des marchés publics. Ils ont besoin d'avoir accès à des sources d'informations fiables. Il fallait un site qui puisse répondre à ces attentes », a-t-il souligné.

Selon lui, un million de visiteurs au minimum sont attendus sur ce nouveau site Internet.

Pour sa part, Oumar Ouattara, secrétaire général de l'Anrmp, a rappelé que l'ancien site Internet a été lancé le 6 janvier 2012. « Après 9 ans d'exploitation, nous avons besoin d'un site beaucoup plus dynamique, plus simple et plus fluide qui sera surtout une source d'informations fiables pour la commande publique. Car nous sommes déterminés à faire de l'Anrmp une institution de référence », a-t-il insisté.

Dans le même sens, Mme Akpah Anne-Rolande, chef de la division des systèmes d'informations, a souligné que ce nouveau site Internet dispose d'une page d'accueil relookée et attractive, et d'un style épuré.

Soulignons que l'adresse de ce site Internet est : www.anrmp.ci.