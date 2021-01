Cote d'Ivoire: Organisation mondiale du tourisme - Le pari de Siandou Fofana à booster la dynamique des membres affiliés

La 113e session de l'instance dirigeante de l'Omt, du 18 au 19 janvier, à Madrid, s'est achevée avec la reconduction du Secrétaire Général, entre autres faits saillants, de ce conclave qui a aussi maintenu le tourisme ivoirien sur orbite.

Le Ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a participé à ce conclave par visioconférence, de son cabinet à Abidjan, à la 113e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (Omt). Avec ses pairs dudit Conseil dont certains étaient réunis à Madrid (Espagne), au Riu Plaza, en présentiel, et d'autres en distanciel.

Aussi, s'est-il exprimé, en sa toute nouvelle qualité de président élu le 14 janvier 2021, du Comité de validation des candidatures des membres affiliés de l'Omt et du Groupe de travail pour la réforme du cadre légal de ceux-ci.

Siandou Fofana a indiqué que ledit groupe de travail est déjà opérationnel. Avant de réaffirmer à l'auditoire son « engagement à renforcer activement l'implication des membres affiliés au dynamisme du tourisme international et à favoriser une excellente collaboration entre l'Omt, ses Etats membres et le secteur privé ». Aussi, le ministre, opérant-il les actions printanières du Comité qu'il préside, a-t-il fait savoir que sept candidatures au statut de membres affiliés ont fait l'objet de validation provisoire, en attendant leur ratification par l'Assemblée Générale à venir.

Le Secrétaire général Zurab Pololikashvili réélu pour un second mandat

A la fin de son intervention, il a adressé ses vives félicitations au Secrétaire général Zurab Pololikashvili. En effet, le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (Omt) a réaffirmé sa confiance à M. Pololikashvili pour un second mandat de quatre ans, en clôture de la 113e session.

Les membres du Conseil l'ont réélu à une très large majorité (76% des voix) le Géorgien pour le mandat 2022/2025, face au candidat du Royaume de Bahreïn, Shaikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa. Qui, au nom du gouvernement du Bahreïn, a exprimé son soutien à l'Omt. Cette décision sera entérinée lors de la 24e Assemblée générale, avant la fin de l'année au Maroc.

Par la voix de SEM Jean Roger Bouaffo, Ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Royaume d'Espagne et auprès de l'Omt, la délégation ivoirienne a rappelé les acquis obtenus pour la destination ivoirienne avec le Secrétaire général. Il était assisté de Mmes Laetitia Mockey, Conseiller technique en charge de la Coopération et du Partenariat ; et Isabelle Anoh, Directeur de la Communication, de la Documentation et des Archives.

Les délégués ivoiriens y ont rappelé, qu'à maintes reprises, le Secrétaire général sortant a affiché son soutien à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. En organisant de façon inédite, le 1er Forum mondial de l'Organisation sur l'investissement touristique en Afrique, en février 2020, en ayant été d'un appui lors de l'élection de la Côte d'Ivoire aussi bien au Conseil exécutif (2021/2023), que pour l'organisation de la Jmt 2021, le 27 octobre, et de la 24e Assemblée générale au Royaume chérifien. Il ressort que la Fédération de Russie abritera, en 2022, les festivités officielles de la Journée mondiale du tourisme (Jmt), après la Côte d'Ivoire. En outre, à Madrid, le Président du gouvernement d'Espagne, Pedro Sanchez, et Sa Majesté le Roi Philippe VI ont tous deux exprimé leur soutien à l'Omt et à ses dirigeants.

Garantir une approche harmonisée des voyages internationaux

Le Secrétaire général de l'Omt, a, dans son allocution solennelle jeté les bases pour tirer parti de la dynamique du lancement du vaccin contre la Covid-19 afin de garantir une approche harmonisée pour des voyages internationaux sûrs et sans encombres. Avec à la clé, rechercher en synergie et mettre en œuvre les ressorts de la résilience du tourisme mondial.

Banquier de haut vol et diplomate, Zurab Pololikashvili a été plusieurs fois ministre dans son pays. Avant sa première élection au poste de Secrétaire général de l'Omt, en décembre 2017, a été Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Géorgie auprès du Royaume d'Espagne, de la Principauté d'Andorre, de la République algérienne démocratique et populaire et du Royaume du Maroc, et Représentant permanent de la Géorgie auprès de l'Organisation mondiale du tourisme.