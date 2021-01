Ile Maurice: Road Traffic Amendment Regulations 2021 - Nouvelles conditions pour le permis de «learner» pour deux-roues

Des règlements de la Road Traffic Act intitulés Road Traffic Amendment Regulations 2021 concernant le permis de Learner pour mobylettes de 50cm3 et motocyclettes d'au-delà de 50cm3 ont été promulgués par le gouvernement à travers la Traffic Branch Unit de la police.

Ils concernent les détenteurs de permis de learner pour motocyclettes et mobylettes avant le 1er mars 2018. Il stipule que ces permis seront renouvelés automatiquement et seront valides jusqu'au 1er mars 2022. Le communiqué va plus loin en expliquant que les détenteurs de ces deux catégories de permis peuvent prolonger leur validité jusqu'au 1er mars 2026 en respectant des conditions spécifiques. Ils peuvent le faire du 20 janvier 2021 jusqu'au 1er mars 2022.

Contacté, le chef inspecteur Bijaye Rambhursy de la Traffic Branch Unit, explique qu'il faut que les détenteurs de ces learners se rendent au Driving License Centre et ils auront ainsi le privilège de renouveler leur permis jusqu'au 1er mars 2026. Il leur sera délivré une New driving licence card. Ceux qui ne renouvellent pas leur learner's licence avant le 1er mars 2022 et qui continuent à rouler, commettront le délit de driving without licence. Ils devront également faire une nouvelle demande pour un learner contre paiement de Rs 500. «LaTraffic Branch Unit a fait provision pour ceux ayant un learner à renouveler.

Ils pourront se rendre aux trois différentes branches du Driving Test Centre, c'est-à-dire ceux habitant Pamplemousses, Rivière-Noire, Port-Louis, Lower Plaines-Wilhems pourront se rendre à la Licensing Section de la Traffic Branch de Line Barracks à Port-Louis ; ceux habitant Grand-Port, Upper Plaine-Wilhems, Savanne devront se rendre à la Licensing Section des Casernes Driving Test Centre à Curepipe ; les habitants de Moka, Flacq et Rivière-du-Rempart devront se rendre à la Licensing Section au Argy Driving Test Centre à Flacq. Ainsi 400 000 personnes sont concernées, dont des personnes décédées. Elles auront une période d'un an pour le renouvellement par ordre alphabétique.»

Le chef inspecteur Rambhursy explique que ces mesures ont été prises dans un but précis. «Pour les learners pour voitures ou motocyclettes, il n'y avait vraiment pas de délai respecté pour qu'ils aient leur licence. À Maurice, un learner pour voiture doit toujours être accompagné pour pouvoir conduire et il y a d'autres instructions à respecter. Dans un délai raisonnable, le learner doit réussir à avoir sa licence en six mois ou un an. Mais dans le cas d'une personne ayant son learner pour motocyclette, nous avons remarqué que ces personnes roulent avec leur learner éternellement. Ce qui démontre qu'ils n'ont passé qu'un test oral sans avoir eu une bonne formation avec un test pratique.»

Il explique la différence pour ceux ayant un learner de motocyclette ou mobylette à partir du 1er mars 2018. Un amendement de la Driving License Regulations 2018 stipule : «Il doit avoir passé un test oral et l'un de deux tests pratiques est obligatoire. Cela s'appelle Off the Road. Apres avoir passé ces deux étapes, il peut faire renouveler son learner pour une nouvelle période de six mois afin de passer le test On the Road. Si jamais il ne le passe pas, il a une nouvelle chance de le repasser dans six mois. Si jamais il ne passe pas ce test sur une période de 18 mois, il devra faire une nouvelle demande de permis.»