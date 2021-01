Cote d'Ivoire: Zohoré Lassana, président Gepci - «Nous vivons une crise très grave de la distribution que le distributeur n'est pas en mesure de résoudre»

Présentant les perspectives de la presse jeudi 21 janvier 2021 lors de la rencontre que le ministre de la Communication et des Médias Sidi Touré a eue avec les organisations professionnelles du secteur et les structures sous tutelle, à l'Istc Polytechnique Abidjan-Cocody, Zohoré Lassana, nouveau président du Gepci, a sollicité le ministre pour une meilleure distribution des journaux sur toute l'étendue du territoire national, et l'accroissement de la subvention accordée par l'État aux entreprises de presse.

«Nos journaux continuent d'être aussi mal distribués. Comme conséquence de cet état de fait, les entreprises de presse subissent une baisse drastique de leur chiffre de vente. Plus grave, le reversement des maigres recettes de vente des journaux aux éditeurs est un parcours du combattant. (... ) Le problème de la distribution demeure entier et il faut lui trouver des solutions durables. Nous vivons une crise très grave de la distribution que le distributeur n'est pas en mesure de résoudre. Nous vous demandons de peser de tout votre poids pour le retour de la subvention à l'impression après 2 ans d'interruption. La situation est intenable. Monsieur le ministre, il y a urgence d'agir à très brève échéance. Sinon toutes nos entreprises de presse risquent de disparaître et tous nos emplois avec». Le président du Gepci a traduit sa reconnaissance au ministre pour ses efforts déjà consentis pour la presse et l'a invité à accéder aux demandes de ses pairs à travers sa voix.