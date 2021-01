Cote d'Ivoire: Manuella Ollo - "Pourquoi le label des consommateurs africains"

Le label des consommateurs africains et le ministère du Commerce et de l'Industrie ont animé une conférence de presse le jeudi 21 janvier 2021 à Abidjan-Plateau pour lancer la 6ème édition du label qualité 2021.

À cette occasion, la commissaire général du label des consommateurs africains, Manuella Ollo a indiqué que le label des consommateurs africains a pour objectif de recommander les produits et services de qualité au consommateur, et d'apporter aux entreprises qui font de la qualité un de leurs leitmotivs, un avantage compétitif sur le territoire national et à l'international. Manuella Ollo a fait savoir que le label des consommateurs africains est une feuille de route qui indique aux entreprises comment elles doivent se comporter, et ce qu'elles doivent améliorer en termes de qualité des produits et services.

« C'est un concept qui aura bientôt six ans et cela démontre que les consommateurs, le gouvernement et les entreprises ont compris l'importance de ce label qui les réconcilie avec les consommateurs », a-t-elle précisé. Koizan Aimée, Directeur général au ministère du commerce et de l'industrie a indiqué que le label des consommateurs permet de protéger les consommateurs. « Sur les 5 éditions précédentes 200 marques ont été labellisées. Nous avons pu toucher plus de 50.000 consommateurs, avec plus de 500 entreprises qui ont pu participer jusqu'à ce jour. Contrairement aux Éditions précédentes, 2021 aura des innovations, et la cérémonie de distinction est prévue pour le 24 juin 2021 », a indiqué Oponon Stéphane, Directeur commercial du label des consommateurs africains