Sénégal: Mercato - Krepin Diatta rejoint l'AS Monaco !

Comme annoncé, depuis quelques heures, l'international Sénégalais Krépin Diatta a rejoint l'As Monaco.

L'attaquant de 21 ans du Club Bruges (10 buts et 2 passes décisives en 19 matches cette saison) s'est engagé, jeudi, pour les 5 prochaines saisons avec le club de la principauté. Celle-ci a même confirmé l'arrivée de l'enfant de Ziguinchor. « L'AS Monaco est heureux d'annoncer la signature pour 5 saisons de Krépin Diatta, 21 ans, en provenance du Club Bruges », peut-on lire dans le communiqué. Pour devancer la forte concurrence européenne, l'ASM a dû longtemps négocier avec le club belge et a finalement trouvé un accord qui avoisinerait les 15 M€, avec un paiement échelonné sur 5 ans. Mais le jeu en vaut clairement la chandelle.

Milieu offensif de talent, le joueur capable aussi bien de jouer à gauche qu'à droite sur le front de l'attaque, a notamment été élu meilleur jeune de la CAN 2019. Diatta, qui avait fait de la Ligue 1 sa priorité, dispose d'une forte marge de progression et possède déjà une solide expérience du football européen malgré ses 21 ans, comme l'attestent ses 12 matches de Ligue des Champions et 3 de Ligue Europa.

Pour Monaco et Niko Kovac, qui bénéficient déjà de l'apport du redoutable tandem Ben Yedder-Volland, il s'agit d'une solution supplémentaire en attaque. De quoi permettre encore plus à l'AS Monaco de venir se battre pour la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Dans un contexte économique difficile, l'AS Monaco a frappé fort sur le marché des transferts. À l'international sénégalais de jouer ! S. GUEYE