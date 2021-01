Angola: Le pays et le Burundi discutent de la coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et le Burundi ont convenu, ce jeudi, d'approfondir leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines, au profit de leurs peuples.

Cette volonté a été exprimée par le président angolais, João Lourenço, et son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye, lors d'une conversation téléphonique.

Dans une note, le Secrétariat à la communication et à la presse du Président de la République d'Angola indique que les deux hommes d'État ont également abordé des expériences des deux pays dans la lutte contre la pandémie Covid-19.

L'Angola et le Burundi, des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), ont paraphé un accord général sur la coopération économique, technico-scientifique et culturelle, et un autre sur des consultations politiques et diplomatiques régulières.

Le chef d'État angolais, João Lourenço, est actuellement le président de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

