Congo-Brazzaville: Communiqué de la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 suite à la réunion du jeudi 21 janvier 2021

Il s'est tenu ce Jeudi 21 Janvier 2021, de 11h00 à 12h15, par visioconférence et sous la très haute autorité de Son Excellence, Monsieur Denis Sassou N'Guesso Président de la République, Chef de l'Etat, la 15ème réunion de la Coordination Nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Ont été invités à se joindre aux Membres de la Coordination Nationale les Professeurs Fidèle Yala et Antoine Ange Abena, respectivement président et vice-président du Comité d'experts.

Deux (2) points étaient inscrits à son ordre du jour, à savoir :

- L'examen du 15ème Rapport de la Task Force à la Coordination Nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 ;

- Les recommandations de la Coordination Nationale.

I/ - De l'examen du 15ème Rapport de la Task Force près la Coordination Nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Gilbert Ondongo, Ministre d'État, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Portefeuille Public, Président de la Task Force, a indiqué à la Coordination Nationale qu'un an après sa survenue, la pandémie de Covid-19 continue de ravager le monde.

Aujourd'hui, on compte plus de 95 millions de personnes déjà contaminées et plus de 2 millions de morts à travers le monde.

Les Etats-Unis d'Amérique comptent à ce jour plus de 24 millions de personnes touchées par la maladie et 400.000 décès.

En Europe, la pandémie connait un fort rebond, notamment au Royaume- Uni, avec l'apparition d'un nouveau variant très contagieux et une augmentation moyenne de plus de 50.000 malades par jour.

Les autorités des différents pays d'Europe ont été contraintes de prendre des mesures de restriction qui ont souvent pris les formes suivantes : confinement total, couvre-feu nocturne, fermeture des frontières, etc.

En Afrique, depuis plus d'un mois, on assiste à la survenance de ce que les spécialistes qualifient de deuxième vague de contamination. L'Afrique du sud demeure le pays le plus touché de notre continent, avec environ 1 million 300.000 personnes contaminées et plus de 37.000 décès.

Dans notre pays, la tendance à la remontée de l'épidémie est malheureusement observée.

EVOLUTION DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

L'EVOLUTION D'ENSEMBLE

En décembre 2020, les principaux indicateurs du suivi épidémiologique de la Covid-19 se sont dégradés dans notre pays.

Le taux de positivité avoisinait 10% contre un peu plus de 5% en novembre, ce qui place notre pays au-dessus de certains Etats qui connaissent également une recrudescence de la pandémie. Le nombre de morts s'est élevé à 17 contre 2 en novembre et 3 en octobre.

En décembre 2020, les malades dépistés (cas actifs) étaient au nombre de 1224 contre 572 pour le mois de novembre et 268 pour le mois d'octobre. Il s'agit là des chiffres les plus mauvais depuis juillet 2020, mois au cours duquel le pic de la première vague de la pandémie avait été atteint dans notre pays.

Pendant les deux premières semaines de l'année 2021, la tendance ne s'est pas inversée. Le ministère de la santé a recensé, pour les deux premières semaines de janvier 2021, 578 personnes nouvellement contaminées, dont 116 hospitalisées dans des structures publiques. D'autre part, 7 décès supplémentaires sont à déplorer.

Il faut également noter que les deux principales structures hospitalières de traitement des malades de Covid-19 la clinique Leyono à Brazzaville et le centre Marie Madeleine Mouissou à Pointe-Noire) sont aujourd'hui saturées.

Le 19 janvier, on a comptabilisé 32 patients graves à Leyono pour une capacité opérationnelle de 22 lits et 41 malades à Mouissou qui compte 43 lits opérationnels. Un débordement des structures sanitaires publiques de Brazzaville et de Pointe-Noire est à craindre dans les prochains jours.

L'EVOLUTION DE L'EPIDEMIE PAR DEPARTEMENT

Les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire demeurent les principaux foyers de contamination, même si le ralentissement de la réalisation des tests de dépistage dans les autres départements du pays ne permet pas de conclure avec certitude sur ce point.

Le département de Brazzaville 65% la contamination avec 65% du total des contaminations, suivi par celui de Pointe-Noire, avec 27%. Brazzaville et Pointe-Noire sont probablement entrées dans une deuxième vague de contamination. Les autres départements ont connu une circulation du virus principalement due à l'arrivée de personnes venues y travailler.

Ces données alarmantes sont caractéristiques de la réalité de la survenance d'une deuxième vague dans notre pays. La Coordination Nationale déplore un relâchement général des populations et même des responsables, dans le respect des règles de distanciation physique et dans le port du masque.

La Coordination Nationale réaffirme solennellement que seule la prévention couplée au respect rigoureux des gestes barrières permettront à notre pays de sortir du long cauchemar pandémique dans lequel il est plongé depuis bientôt une année. Aussi, elle invite les Congolaises et les Congolais, du bas en haut de notre société, au ressaisissement et à l'application stricte des mesures pourtant édictées depuis près d'une année.

Sans cette discipline collective et individuelle, et face à une montée inexorable de la pandémie, les pouvoirs publics pourraient être amenés, de manière ponctuelle, à prendre leurs responsabilités et à renforcer les mesures de restriction afin d"enrayer cette deuxième vagie qui frappe à la porte de notre pays.

PREPARATION DE LA VACCINATION

Poursuivant l'analyse de la situation épidémiologique, la Coordination Nationale a relevé que les pays frappés par la pandémie de Covid-19 considèrent la vaccination comme l'espoir d'une sortie de la crise sanitaire.

Notre pays se doit donc de préparer le processus de vaccination susceptible de mettre fin à l'épidémie.

Ainsi, et à la demande du Président de la République, qui a donné des orientations claires sur le sujet lors du Message sur l'Etat de la Nation qu'il a délivré devant le Parlement réuni en Congrès en fin d'année 2020, il est créé, sous la supervision du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, un comité ad hoc chargé de la vaccination contre la maladie à coronavirus Covid-19

Ledit Comité est chargé notamment de :

collecter et analyser les informations afférentes à la disponibilité et l'accessibilité, aux caractéristiques et aux conditions d'acquisition des doses vaccinales pour le pays ;

faire des propositions au Gouvernement pour acquérir, dans les meilleurs délais, des doses vaccinales appropriées et en quantité suffisante pour une couverture vaccinale optimale ;

suggérer au Gouvernement toute initiative susceptible de lui permettre de tirer le meilleur profit de l'initiative internationale Covax dans sa composante de facilitation de l'accès aux vaccins ;

faire des propositions au Gouvernement sur les meilleures approches de vaccination des populations et sur les opérations d'organisation, de logistique et de réalisation de la vaccination des différentes catégories des populations ;

entrer en contact, pour le compte du Gouvernement, avec les fournisseurs des doses vaccinales pour préparer les contrats d'acquisition ;

élaborer les projets de budget des différentes opérations liées à la vaccination ;

suivre, évaluer et, le cas échéant, proposer la modification de la stratégie nationale de vaccination.

II/ - Des recommandations de la Coordination Nationale.

La Coordination Nationale recommande instamment que les autorités habilitées et les services compétents veillent à ce que les mesures déjà en place soient mieux respectées. Face à la remontée de l'épidémie, il s'agit de s'assurer d'une communication appropriée, en vue du respect des mesures barrières et de veiller à une prise en charge optimale des malades et de leurs contacts.

LES RECOMMANDATIONS NOUVELLES

Relever le niveau de traitement des malades et de leurs contacts en assurant un approvisionnement plus important et régulier des structures sanitaires publiques de prise en charge des personnes contaminées.

Conclure des accords avec les centres sanitaires privés afin d'orienter certains malades vers ces structures au cas où les établissements publics de santé seraient saturés.

Accélérer les processus d'acquisition des vaccins et de vaccination des différentes catégories de la population.

LES DECISIONS RECONDUITES

Proroger l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de vingt (20) jours, à compter du 25 janvier 2021.

Maintenir le couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire, de 23 heures à 5 heures du matin pendant les jours ouvrés, et de 20 heures à 5 heures du matin le samedi et le dimanche ainsi que les jours fériés.

Adapter et poursuivre les campagnes de sensibilisation et de prévention.

Faire observer, partout et par tous, toutes les mesures barrières.

Organiser régulièrement le dépistage des personnes les plus exposées au risque de contamination.

Interdire tout rassemblement, sur les lieux publics et privés, ne respectant pas les mesures barrières.

Limiter à cinq jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi) l'ouverture des marchés domaniaux à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Limiter à la stricte intimité la célébration de tous les événements familiaux dans le respect de toutes les mesures de prévention.

Maintenir la fermeture des boites de nuit et autres lieux de danse.

Faire exercer les contrôles sanitaires et ceux de la force publique à l'entrée et à la sortie de toutes les villes du pays.

Exiger la présentation, à la frontière, d'un test Pcr négatif pour tous les passagers au départ du Congo, à l'exception des enfants de moins de dix (10) ans.

Exiger la présentation, à la frontière, d'un test Pcr négatif de moins de 72 heures pour tous les passagers arrivant au Congo, à l'exception des enfants de moins de dix (10) ans.

Interdire les promenades en groupe de plus de trois personnes sur les voies et espaces publics, notamment la corniche et les alentours des stades de Brazzaville ainsi que les bords de l'océan atlantique à Pointe-Noire et dans le Kouilou.

Interdire l'installation sur la voie et les espaces publics de chapiteaux destinés à accueillir des personnes.

Faire limiter à dix (10) le nombre des membres d'une famille appelée à participer à la levée du corps, à la morgue, d'un parent décédé, en voie d'inhumation.

Faire limiter le nombre de corps à inhumer par jour.

Fait à Brazzaville, le 21 Janvier 2021

Pour la Coordination Nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19

Le Ministre de la Communication et des Médias,

Por porte-Parole du Gouvernement.