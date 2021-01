Sénégal: Covid-19 - 6 UFR de l'UGB touchées, le Recteur préconise l'enseignement à distance

L'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis n'est pas épargnée par le Coronavirus qui continue sa propagation dans le pays. En effet, une dizaine de personnes de la communauté de Sanar ont chopé le virus. Et c'est le Recteur lui-même qui a fait l'annonce à travers une note d'information parcourue par Leseolil.sn.

« Il m'est parvenu que des membres de notre communauté (PER, Pats et étudiants) répartis dans 6 UFR (Unités de formation et de recherches) ont été testés positifs à la Covid-19 » a fait constater Pr. Ousmane Thiaré. « Face à cette situation, il devient utile d'adapter l'organisation actuelle du travail afin de rester dans la dynamique de préserver la santé de toute la communauté tout en assurant la continuité de service », ajoute le président de l'Assemblée de l'université de Saint-Louis.

Dans sa note, ce dernier dit « encourager l'enseignement à distance, favoriser le télétravail pour les rencontres et réunions devant réunir plus de 4 personnes et organiser la rotation des agents lorsqu'ils sont plus de 2 à partager un espace de travail ».

Pr. Thiaré, qui rappelle les prescriptions relatives à l'observation des mesures barrières en vigueur, invite les directeurs d'UFR et d'instituts et les responsables des structures centrales (directions et commissions/comités à veiller) à la correcte exécution de ces meures. Salla GUEYE