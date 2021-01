Burkina Faso: Le prêtre catholique enlevé dans la région de Banfora a été retrouvé mort

L'Église catholique du Burkina Faso confirme la mort du prêtre porté disparu depuis mardi dans la forêt de Toumousseni, dans la région des Cascades à une vingtaine de kilomètres de Banfora dans le sud-ouest du pays, non loin de la frontière ivoirienne. Ses obsèques auront lieu demain selon l'évêque de Banfora.

L'abbé Rodrigue Sanon de la paroisse Notre-Dame de Soubaganyedougou avait pris la route pour assister à une réunion à Banfora, mais les circonstances de sa disparition et de sa mort restent encore floues ce vendredi. Il pourrait s'agir d'un enlèvement par des groupes armés terroristes.

Il a perdu la vie dans des circonstances qui nous restent encore inconnues. Et sa disparition, sa mort, nous plonge dans une grande stupeur. On est choqués et interdits et on se sent impuissant devant tout cela. Et en hommes de dieu, on se pose des questions: pourquoi cette violence? On ne sait pas. Qui sont ces personnes et quelles sont leurs motivations, leurs raisons, pour ôter si facilement la vie humaine? Cela veut dire que l'on a atteint un niveau de violence inouïe. C'est vraiment, un manque d'humanité.