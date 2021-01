Burkina Faso: 8-Mars 2021 - Le motif du pagne imprimé dévoilé

Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire a officiellement présenté le pagne imprimé du 8-Mars de l'année, au cours d'une conférence de presse, le vendredi 22 janvier 2021, à Ouagadougou.

Après la présentation officielle du pagne tissé de la Journée internationale de la femme 2021 (8-Mars) en décembre dernier, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire a dévoilé le pagne imprimé, le vendredi 22 janvier 2021, à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse.

Décliné en trois couleurs (jaune, vert clair et vert foncé), le pagne, selon la directrice générale (DG) de la femme et du genre du ministère, Edwige Yaméogo, porte le thème ainsi que le logo du ministère qui a fait l'objet d'enregistrement auprès de l'Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle. Le prestataire, GANITEX (ex SAVATEX), retenu sur appel à candidature pour la conception, la fabrication et la vente du pagne, a également protégé le motif du pagne imprime 2021, a-t-elle ajouté. « Le motif du pagne imprimé retenu n'a pas été rendu public en décembre, dans le souci de préserver son unicité et éviter la contrefaçon », a soutenu Mme Yaméogo. Elle a rappelé que depuis 2018, le ministère s'est engagé à assurer une meilleure organisation de cet évènement majeur dédié à la femme. « Ainsi, pour ce qui est du choix du pagne imprimé l'innovation est la sélection par appel à candidature d'un prestataire unique expérimenté pour la fabrication et la vente des pagnes imprimés », a-t-elle fait savoir.

Interrogé sur le prix du pagne, l'animatrice de la conférence de presse a indiqué que la balle est cédée à 500 000 F CFA en gros, soit 5 000 F CFA les trois pagnes. « Concernant la vente en détail, il faut reconnaitre que les commerçants ajouteront une marge bénéficiaire », a-t-il dit. Toutefois, la DG de la femme et du genre a appelé les commerçants à vendre le pagne à des prix raisonnables, pour éviter la surenchère. « Nous appelons à la conscience de chacun parce qu'il est difficile de maîtriser les prix dans les boutiques de chaque commerçant », a-t-elle lancé. Quel garanti donnez-vous que le pagne ne sera pas contrefait ?

A cette question de la presse, Mme Yaméogo a précisé qu'en soi, la conférence est une manière de faire connaître le motif unique du pagne, afin d'éviter que les clients ne soient bernés. « Des lois répriment la contrefaçon dans notre pays. Comme le motif du pagne et le logo du 8-mars sont protégés, celui qui fait la contrefaçon devra répondre », a-t-elle prévenu.

En rappel le thème de la célébration du 8 mars 2021 est : « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme : défis et perspectives ».