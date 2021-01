Cameroun: Les grands projets forestiers passés en revue

Le ministre Jules Doret Ndongo a reçu mercredi en audience, l'ambassadeur Corinna Fricke.

Le ministre des Forêts et de la Faune (Minfof), Jules Doret Ndongo, a reçu mercredi 20 janvier 2021 en audience, Corinna Fricke, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun. D'après le Minfof, ils ont échangé sur la collaboration entre les deux pays dans le sous-secteur forêt et faune. Il a été également question de passer en revue les grands projets financés par la coopération allemande, notamment la KFW. Le ministre a aussi indiqué que la facilitation des partenariats pour les forêts du Bassin du Congo dirigée en ce moment par le Dr Christian Roux de nationalité allemande était également au menu des échanges, d'autant plus que le mandat de deux ans tire bientôt à sa fin. Les perspectives ont été évoquées afin d'avoir une idée précise des challenges et difficultés de cet instrument financier. Il est question de trouver les solutions les plus appropriées pour mettre fin aux dysfonctionnements et mieux promouvoir la préservation de la biodiversité et des forêts.

Corinna Fricke a dit apprécier la collaboration existant entre les deux pays concernant notamment, la protection du Bassin du Congo, les ressources naturelles et les forêts. Pour la diplomate, de nombreux progrès ont été faits dans ces domaines malgré les perturbations liées au Covid-19. Elle est revenue sur les projets liés au Bassin du Congo pour dire que c'est un héritage national et régional qui joue un grand rôle pour le climat global. Et à ce titre, la diplomate a ajouté que l'Allemagne s'engageait à protéger les ressources naturelles et les intérêts des populations. Elle a par ailleurs indiqué qu'il fallait trouver la balance entre la protection des forêts et la lutte contre les marchés illégaux.