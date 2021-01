Afrique: Chan - La RDC arrache un précieux nul face à la Libye 1-1

Si l'on a déjà enregistré les buts le plus rapide dans un match de football, marqué dans les 30 premières secondes du match, celui de la RDC contre la Libye ce jeudi 21 janvier 2021, au stade Japoma, à Douala, au Cameroun, n'est autre que le but le plus tard d'un match de football.

Menés depuis la 6ème minute de jeu, les Léopards qui ont énergétiquement refusé de perdre parce que techniquement fort, balle aux jambes, ont attendu les 3 dernières secondes du coup de sifflet final de l'arbitre malien, pour marquer d'un joli fument, un but splendide à la grande désillusion des Libyens qui croyaient avoir déjà gagné le match.

Au coup d'envoi du match, les Léopards ont eu du mal à entrer dans le jeu. Il faillait pour eux, voir sur quel pied l'adversaire dansait pour bien s'y mettre. Une très mauvaise option qui n'a pas empêché Hussayn Muetaz d'ouvrir le score pour les Libyens à la 6ème minute d'une tête sur une balle de corner. Un but à mettre à actif du gardien Nathan Mabruk qui a fait une mauvaise lecture du jeu. Les Léopards de Pamphile Mihayo Kazembe sont alors blessés. Après le premier quart de jeu, les Congolais prennent le match en mains, ils monopolisent le ballon, ils assiègent le camp adverse, et les Chevaliers de la Méditerranée deviennent méconnaissables. Dans ce demi-terrain, avec environ 12 corners, les Libyens arrachent une balle contre pour le deuxième but tout fait, mais Nathan Mabruk va, cette fois-là, faire une très bonne lecture du jeu, avec une sortie autoritaire. Quel arrêt décisif !

Pour la suite, ce sont les Léopards qui vont se créer beaucoup d'occasion de buts, mais sans succès. Ebengo du Ciel, Glody Lilepo, Fiston Mayele Kalala, Chico Uchindi ont tous frapper dans cette première période mais en vain. La mi-temps intervient sur cet avantage des Libyens.

A la reprise, les Congolais sont restés dominateurs sur terrain, mais toujours pas de buts. Mihayo dans ses œuvres, a procédé aux changements tactiques et techniques, qui ont encore affaibli ces Libyens qui ne jouent presque pas le championnat dans leur pays. Pendant ce temps, le duel Inonga Baka et Ibumba dans l'axe central se comportait en patron.

Et comme il était vraiment injuste de bien jouer et perdre le match, le but de match nul est arrivé finalement à la dernière seconde de la 94ème minute. L'on jouait le temps additionnel. Le buteur s'appelle Masasi Obenza, le jeune de V.Club. Par cette victoire, la RDC garde toujours la première place au classement avec 4 points. La prochaine sortie est prévue le 25 janvier 2021 contre le Niger, dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes. Contre la Libye, Pamphile a aligné : Nathan Mabruki, Wadol Djuma, Nathan Ibumba, Henock Inonga, Ernest Luzolo, Amedé Masasi, Michée Mika, Ciel Ebengo, Chico Ushindi, Fiston Kalala, GlodyMakabi.

Le coach Ibenge et 4 autres joueurs testés positifs

Par ailleurs, si le sélectionneur principal n'a pas été sur le banc, c'est tout simplement parce qu'il a été testé positifs au covid-19, ensemble avec 4 autres joueurs. Il s'agit de Ley Matampi Vumi, Doxa Gikanji, Biloko, Guy-Serge Mukumi Mulamba, y compris Jerry Kalemo Ngoy. Le kinésithérapeute de l'équipe nationale n'est pas lui aussi épargné.

Par contre, les premiers testés positifs, le capitaine Djo Issama Mpeko et les autres ont été cette fois-ci, testés négatifs. Comme quoi, ils sont guéris.