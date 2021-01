Sénégal/Cap-Vert: Présidence de la CAF - Me Senghor dévoile son manifeste - Programme à Praia

Augustin Senghor candidat à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), a quitté Yaoundé pour se rendre à Praia, capitale du Cap Vert qui abrite l'assemblée générale de la zone ouest A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football prévue à partir de ce vendredi à Praia (Cap-Vert).

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) va profiter de cette occasion pour présenter son manifeste - programme face à la presse demain samedi en marge de l'Assemblée générale. Outre Me Senghor, d'autres présidents de fédération de cette zone qui ont déposé leurs candidatures aux postes de membres du Comité exécutif de la CAF et aux postes de représentants africains au Conseil de la Fifa, sont aussi attendus dans l'Archipel. Pour rappel, le président de la Fédération gambienne de football (GFF), Lamin Kaba Bajo, et la présidente de la Fédération de football de la Sierra Leone, Isha Johansen, sont candidats à un poste de représentant africain à la Fifa.

Les présidents des fédérations de la Guinée, Antonio Souaré, par ailleurs président de la zone ouest A, et du Liberia, Mustapha Raji, vont briguer un poste au comité exécutif de la CAF. Neuf pays sont membres de la zone ouest A de l'UFOA : le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone.

Au sujet de la présidence à la CAF, la commission de gouvernance a validé les candidatures du Sénégalais Augustin Senghor et de l'Ivoirien Jacques Anouma. Elle a demandé "une vérification supplémentaire" pour les candidatures de Ahmed Yahya et du président des Mamelodi Sundowns, Patrice Motsepe (Afrique du Sud). Augustin Senghor, Ahmed Yahya et Patrice Motsepe ont séjourné à Yaoundé (Cameroun) où s'est réuni le comité exécutif de la CAF, vendredi dernier. L'élection du président de la CAF aura lieu le 12 mars prochain à Rabat (Maroc).