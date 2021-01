Congo-Kinshasa: Maroc - Taib Abdoula salue l'ouverture du Consulat de la RDC à Dakhla dans le Sahara

Sur le plan culturel, la star congolaise Maître Gims qui a un pied au Maroc", un autre en France, a toujours apporté son soutien au peuple marocain et son Roi Mohammed VI, qui ne cessent de réclamer le Sahara. D'ailleurs, l"artiste a félicité les autorités congolaises pour l'ouverture du Consulat général de la République Démocratique du Congo à Dakhla, ville située dans le Sahara marocain.

Sur le plan diplomatique, cette position de la RDC est saluée par le Royaume chérifien qui, en retour, soutiendra aussi le Chef de l'Etat congolais, Félix Tshisekedi, pendant son mandat à la tête de l'UA et améliora davantage les relations entre les deux grands pays amis dans plusieurs domaines.

Il faut souligner que cette coopération Congolo-marocaine est vivement appréciée et soutenue par le peuple marocain, voire au niveau de sa diaspora en Europe et en Amérique. Taib Abdoula n'est pas aussi resté indifférent sur cette question diplomatique qui promet des perspectives radieuses entre Rabat et Kinshasa.

Le Délégué général de Moadis Eurafrique se dit être satisfait du rapprochement diplomatique scellé et raffermi par le Président Félix Tshisekedi et son gouvernement avec les dirigeants Marocains. Il a salué l'initiative de la RDC d'ouvrir son Consulat général à Dakhla, dans la région sahraouie du Maroc.

Pour Taib Abdoula, cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une intense et dynamique activité au niveau de la diplomatie marocaine, qui a porté ses fruits dernièrement par l'ouverture de plusieurs consulats généraux arabes et africains. «Même d'autres pays en dehors de l'espace arabo-africain ont ouvert leurs représentations diplomatiques comme Haïti », a-t-il soutenu.

Toutefois, le Délégué général de Moadis Eurafrique a confirmé que le Maroc a connu dernièrement des ouvertures en série des représentations diplomatiques dans les provinces du Sahara marocain. Plus de vingt consulats généraux sont ouverts au Dakhla et Laâyoune. «Cette massive ouverture de consulats au Sahara marocain était le fruit des efforts colossaux de sa Majesté le roi Mohammed VI qui tient à consolider les liens d'amitié, de coopération et de solidarité avec les pays africains en particulier», ajoute-t-il. Concernant l'ouverture de Consulat général de la République démocratique du Congo, Taib Abdoula affirme que Rabat était toujours solidaire avec Kinshasa. « Cette solidarité n'a jamais été interrompue », a-t-il soutenu. Le Délégué général de Moadis Eurafrique a même rappelé que la première participation marocaine dans le processus de maintien de paix était en RDC.

Pour Taib Abdoula, l'ouverture d'une représentation diplomatique Congolaise dans la ville de Dakhla va renforcer encore les relations bilatérales entre les deux pays. C'est dans ce contexte, poursuit-il, que la RDC a été le tout premier pays d'Afrique centrale à avoir bénéficié du processus de solidarité marocaine dès le début de la pandémie de Covid-19 à Kinshasa.

Ce soutien indéfectible s'inscrit selon la vision royale basée sur la solidarité et la réelle fraternité entre les pays africains. Ce qui est vrai, a conclu Taib Abdoula, le Maroc est un partenaire solide dans le continent Africain via sa crédibilité, et sa forte présence au sein de l'Union africaine et ses institutions. L'histoire de l'humanité en sait quelque chose et l'enseignera à la génération future pour toujours.