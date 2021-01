Sénégal: Mercato des lions - Krépin Diatta signe à Monaco, Aliou Badji file en Turquie

Krépin Diatta va grossir durant ce mercato d'hiver le contingent des joueurs sénégalais en France. A la recherche d'un renfort offensif, l'As Monaco a donné sa priorité à l'ailier du Club Bruges.

Selon les informations de footmercato reprises par Maxifoot, l'attaquant des Lions devrait rejoindre le club de la Principauté pour un peu plus de 15 millions d'euros. Au même moment Aliou Badji, son ancien coéquipier en sélection prenait le chemin de la Turquie où il vient sous forme de prêt dans le club de Ankaragucu

Après le départ de Diao Baldé Keita, l'As Monaco s'apprête à s'attacher les service d'un autre attaquant sénégalais durant ce mercato d'hiver. A la recherche d'un renfort offensif, le club de la Principauté a confirmé l'arrivée de celui que l'on compare à Sadio Mané. «L'AS Monaco est heureux d'annoncer la signature pour 5 saisons de Krépin Diatta, 21 ans, en provenance du Club Bruges», a souligné le communiqué rapporté par footmerco. Pour devancer la forte concurrence européenne, l'ASM, précise la même source, a dû longtemps négocier avec le club belge et a finalement trouvé un accord qui avoisinerait les 15 Millions d'euros avec un paiement échelonné sur 5 ans.

«PROGRESSER DANS UN CLUB RECONNU ET AMBITIEUX»

Selon maxifoot, les Brugeois bénéficieraient, en plus de cette somme, d'un pourcentage sur la revente du Sénégalais. Selon la même source, l'international sénégalais (10 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison) qui a même annoncé son départ pour l'ASM à ses coéquipiers, n'a pas caché sa satisfaction d'avoir signé jusqu'en juin 2025 avec le club du Rocher. «Je suis très heureux de m'engager avec l'AS Monaco et d'avoir la possibilité de progresser dans un club reconnu et ambitieux du championnat de France dont tout le monde connaît l'histoire. J'ai hâte de découvrir ce nouvel environnement et de travailler dur avec mes nouveaux coéquipiers pour rendre au club la confiance qu'il m'a accordée», a-t-il déclaré. Le milieu offensif de talent, poursuit mercato foot, est un joueur capable aussi bien de jouer à gauche qu'à droite sur le front de l'attaque.

Elu meilleur jeune de la CAN 2019, Krépin Diatta qui avait ainsi fait de la Ligue 1 sa priorité, dispose selon le site sportif, d'une forte marge de progression et possède déjà une solide expérience du football européen malgré ses 21 ans, comme l'attestent ses 12 matches de Ligue des Champions et 3 de Ligue Europa. Au même moment, le mercato ouvre de nouvelles perspectives pour son compatriote et non moins partenaires en sélection, Aliou Badji. En contrat avec Al Ahly jusqu'en juin 2024, l'attaquant international sénégalais a été prêté à Ankaragucu jusqu'à la fin de la saison. Agé de 23 ans, l'ancien joueur du Casa Sports aura comme objectif de bénéficier plus de temps de jeu cette saison et de relancer sa carrière.