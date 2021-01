Cote d'Ivoire: Sécurité - Hamed Bakayoko offre du matériel roulant de plus de 230 millions de Fcfa aux services de police d'Abobo

Le don a été réceptionné, hier, sur l'esplanade de la mairie d'Abobo, par le contrôleur général de la police, Yao Kouamé Joseph, directeur général adjoint chargé des services de sécurité publique.

Sept véhicules de type pick up 4X4 double cabine et huit motos, le tout d'une valeur totale de 238 millions de Fcfa. C'est le don du maire Hamed Bakayoko, par ailleurs Premier ministre et ministre de la défense, aux services de la police nationale de la commune d'Abobo. Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour traduire sa gratitude au Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, qui a permis que ce don se fasse.

Le Premier ministre a félicité les forces de l'ordre pour le travail accompli dans la commune d'Abobo. « Nous sommes très impressionnés par le travail de la police et des autres forces de sécurité ici à Abobo. Cela a permis la réduction concrète de l'indice de sécurité. Le phénomène de microbes est en net recul pour ne pas dire en voie de disparition », s'est réjoui la maire d'Abobo. Il a par ailleurs invité la police à plus d'ardeur dans l'accomplissement de ses missions. « Je vous engage, avec ces moyens, à consolider cet élan pour que Abobo soit une commune sécurisée où les populations vaquent dans la sérénité à leurs occupations », a exhorté Hamed Bakayoko.

Yao Kouamé Joseph, directeur général adjoint chargé des services de sécurité publique, a, au nom du ministre de l'intérieur et de la sécurité, et du directeur général de la police nationale, traduit sa reconnaissance au Premier ministre pour son appui constant et sans faille à l'endroit de la police depuis qu'il est à la tête de la commune d'Abobo. « En remettant aux services de police de votre commune ces précieux dons, vous contribuez au renforcement de leurs capacités dans la lutte contre la criminalité sur toute ses formes. Ce qui permet de maintenir le niveau de sécurité dans votre commune », a déclaré le contrôleur général de la police.

Aussi, a-t-il rappelé que dans la cadre de la lutte contre banditisme, un commissariat de police a été inauguré récemment à Anokoua-Kouté et un autre le sera dans les prochains jours à N'dotré, ce qui va accroitre la performance de la police nationale. « Je voudrais à présent vous rassurer que la police fera un bon usage des engins mis à sa disposition pour le bonheur de la population et pour la protection des institutions de l'Etat », a promis. Yao Kouamé Joseph.

Mais avant, le directeur technique de la mairie d'Abobo, Denis Allou, a relevé que ce don se situe dans le cadre du projet à impact rapide des régions initié par la Présidence de la République. Pour lui, les véhicules let es motos, d'une valeur totale de 238 millions de Fcfa contribueront efficacement à la mobilité des forces de sécurité dans la commune et ce, dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens, mais aussi à la régulation de la circulation.