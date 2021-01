Cote d'Ivoire: Elections Législatives - Une organisation de femmes encourage les candidatures féminines

Le Comité de suivi pour la prise en compte du genre dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire a appelé ce vendredi 22 janvier 2021, les femmes à s'intéresser à la politique et à se présenter massivement aux élections législatives du 6 mars 2021. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à l'hôtel Ivotel, au Plateau.

Dans sa déclaration, Mme Bodoua Affoua Hélène, coordonnatrice du Secrétariat permanent dudit Comité, a indiqué qu'il apparaît désormais urgent pour la gent féminine ivoirienne d'être représentative au Parlement. « Nous demandons aux femmes de s'engager fermement et sans crainte dans la bataille politique. Nous tenons à leur exprimer notre solidarité et nos encouragements dans une saine compétition avec les hommes. Nous leur demandons de ne point faillir et de ne point se décourager face aux obstacles qui se dressent devant elles... », a-t-elle soutenu.

Mme Bodoua a aussi promis le soutien du comité à toutes les candidatures féminines lors de la campagne, tout en demandant à toutes les femmes de faire bloc autour des candidates. « A toutes les femmes ivoiriennes, sans distinction sociale, politique et religieuse, nous lançons un appel à la mobilisation autour des candidatures féminines... L'heure est grave, femmes ! Nous devons plus que jamais restées mobilisées dans une solidarité à toute épreuve, pour démontrer à la face du monde que la femme ivoirienne est une personne compétente et responsable qui peut parfaitement participer aux Assemblées élues et à toutes les instances de prise de décisions de son pays », a-t-elle insisté.

Elle avait à ses côtés, plusieurs membres de la structure.