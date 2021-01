Algérie: Cyclisme - Coup d'envoi de la saison avec le Challenge de la nouvelle ville de Sidi Abdellah

Alger — Le coup d'envoi de la nouvelle saison de cycliste a été donné, vendredi par le challenge (cadets, cadettes, juniors et seniors) de la nouvelle ville de Sidi Abdellah qui a connu la participation de 187 athlètes.

La compétition dont le départ a été donné, dans une ambiance particulière, par la ministre déléguée chargée du sport d'élite, Salima Souakri et le wali déléguée Houria Meddahi, a marqué le retour en scène du cyclisme après plus de neuf mois d'arrêt.

Pour le premier responsable de l'instance fédérale, le but de la création de ce Challenge « est de permettre, aux cyclistes algériens, surtout ceux de l'élite nationale qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo-2021, d'acquérir un certain rythme de compétition et intensifier la préparation aux prochaines échéances internationales ».

Ont pris part aux cours 187 cyclistes (hommes et dames) dont 34 cadets, 50 juniors et 103 seniors et amateurs.

Chez les cadets, la course courue en boucle sur 24 km a été dominée par les cyclistes de l'IRB El Kantara qui se sont adjugé les trois premières places, alors de le TC Rouiba en a fait de même en cadette, avec deux places au podium.

Par contre, chez les seniors, compétition phare, la victoire est revenue au sociétaire du Groupement Sportif Pétrolier (GSP) Yacine Hamza qui a bouclé les 60km (20 tours) en 1h25.34.

Résultats complets du Challenge:

Cadets sur 24 km en 1h34.08:

1- Mounir Laloui (IRB El Kantara)

2- Bachir Chenafi (IRB El Kantara)

3- Rayan Debab (IRB El Kantara)

Cadettes :

1- Malak Mechab (TC Rouiba)

2- Sihem Bousbaa (TC Rouiba)

Juniors (45 km) :

1- Oussama Khelaf (NRD Ibrahim)

2- Amar Chengriha (IRBE Kantara)

3- Mohamed Medjadji (MAJD Blida)

Dames (45 km) :

1- Racha Benouanane (TC Rouiba)

2- Nour Yasmine Bouzenzen (TC Rouiba)

3- Yasmine El Medah (NRD Ibrahim)

Seniors hommes 60 km en 1h25.34 :

1- Yacine Hamza (GS Pétrolier)

2- Hamza Mansouri (Equipe fédérale)

3- Sedik Benganif (GSP)

4- Nassim Saidi (Equipe fédérale)

5- Azzedine Lagab (GSP).