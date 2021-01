Cote d'Ivoire: 4 soldats héros victimes au mali d'actes de lâcheté d'individus sans foi,ni loi (Hamed Bakayoko, Ouattara, Minusma)

Le Premier ministre, ministre de la Défense et chef du gouvernement a reçu, le vendredi 22 janvier 2021 au ministère de la Défense à Abidjan-Plateau, les familles des quatre (4) soldats ivoiriens de la MINUSMA (les sergent-chef Doumbia Yacouba et Bakayoko Adama, le sergent Guiéguy Amian Jean Bernard et le caporal Bamba Moustapha ), tués le 13 janvier dernier au Mali.

« Ils sont tous tombés au champ d'honneur car ils étaient à la recherche de la paix pour notre sous-région et pour notre pays. Ils sont morts en Héros et vous devez être fiers d'eux. La Nation est à vos côtés en ces moments difficiles.

Le lundi 25 janvier 2021, SEM le Président de la République, Chef suprême des Armées présidera en personne, la cérémonie d'hommage en leur mémoire, à l'état-major général des Armées. Ce sera pour la Nation toute entière, un moment de recueillement et de reconnaissance », a annoncé à cette occasion, le chef du gouvernement.

15 millions de Fcfa pour chaque famille des victimes

Hamed Bakayoko a ajouté : « Nos soldats sont au Mali aux côtés d'autres pays, pour empêcher les terroristes de contrôler notre sous-région, de mettre en péril l'avenir de nos enfants et de nos pays. C'est au cours de cette noble mission qu'ils ont été victimes d'actes de lâcheté d'individus sans foi, ni loi, le 13 janvier 2021.

Je voudrais vous assurer que ce sacrifice qui leur a coûté la vie ne sera pas vain, car nous allons continuer à nous engager pour ramener la paix dans notre sous-région. Le gouvernement, sur instruction du Président de la République a décidé de prendre en charge tous les frais liés aux obsèques de nos braves soldats.

En outre, je voudrais, au nom du Président de la République, Chef suprême des armées, vous annoncer que chaque famille de nos héros recevra la somme de 15 millions de FCFA, dont 5 millions de FCFA pour les parents et 10 millions de FCFA pour les enfants et les veuves. Que ce don du Président de la République vienne vous aider, et non vous diviser au sein de vos familles. Soyons unis dans la prière pour le repos de l'âme de nos enfants, nos parents, nos frères et vos époux. Puisse le Tout-Puissant nous aider, vous aider à supporter cette épreuve difficile ».

Au nom des familles des quatre soldats , Mme Konan Marie-François, épouse Guiéguy, veuve de feu le sergent Guiéguy Amian Jean Bernard a remercié le Président de la République, le Premier ministre et le chef d'état-major général des Armées pour tout le soutien apporté en ces douloureuses épreuves.