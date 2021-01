Togo/Ouganda: CHAN 2020 - Le Togo domine l'Ouganda et garde son destin en main

Au terme d'un match fou, le Togo fait sensation et se relance complètement en surprenant l'Ouganda (2-1).

Le Togo signe une victoire historique. Pour sa première participation, les Eperviers A' dominent l'Ouganda pour le compte de la seconde journée groupe C du CHAN 2020. Le Togo s'impose dans la douleur face à l'Ouganda au terme d'un match illuminé par des buts venus d'ailleurs.

Deux buts exceptionnels, des rebondissements, un moment d'histoire et de l'émotion ! Les Togolais se sont procurés la plus grosse occasion. Ce match a changé de dimension en seconde période lorsque Paul Mbowa marquait contre son camp en prolongeant une tête de Tchatakora au fond de ses propres filets malgré la parade désespérée de Lukwago (0-1, 48e). Les Togolais inscrivaient ainsi le premier but de leur histoire au CHAN. Mais les Ougandais laissaient peu de place à l'émotion et Kyeyune égalisait aussitôt en inscrivant le plus beau but de ce tournoi, sur un missile des 35 mètres entré avec l'aide de la barre (1-1, 51e). Tout était à refaire pour les Eperviers... Pas de quoi décourager Nane qui redonnait l'avantage au Togo sur un autre bijou avec une demi-volée de l'extérieur de la surface également entrée avec l'aide de la barre (1-2, 57e) !

Les Éperviers remontent à la deuxième place du groupe C et remportent au passage la première victoire de leur histoire au CHAN. Les billets pour les quarts de finale s'obtiendront lors de l'ultime journée dans ce groupe.