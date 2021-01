Egypte: Le projet "Pionniers 2030" vise à permettre aux jeunes de mettre en place leurs propres projets

La ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Saïd, a indiqué que le lancement du projet Pionniers 2030 "Rowad 2030" visait à permettre aux jeunes de créer leurs propres projets et soutenir le rôle de l'entrepreneuriat dans le développement de l'économie nationale.

Mme El-Saïd a souligné que ce projet avait réussi à fournir de nombreux services, dont des bourses d'études pour étudier le domaine de l'entrepreneuriat, ainsi que sa contribution au soutien et à la création d'incubateurs d'entreprises pour les sociétés émergentes, a indiqué le ministère du Plan dans un communiqué concernant la publication par le projet Pionniers 2030, de son rapport annuel pour l'année 2020.

Pour sa part, la directrice du projet Rowad 2030, Ghada Khalil, a indiqué que l'un des principaux objectifs du projet est de stimuler et d'enrichir la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Égypte en mettant en place un système intégré d'innovation pour réaliser la vision de l'Égypte 2030.

Mme Khalil a souligné que l'un des aspects les plus importants du projet Rowad 2030, au cours de l'année 2020, était la plate-forme "Rowad Meter", qui a été lancée en février 2020, et fournit des données et des indicateurs clés sur l'entrepreneuriat en Égypte.

Le rapport annuel du projet Rowad 2030 a évoqué les principales réalisations du projet, au cours de l'année 2020, faisant référence au lancement de la campagne "Commencez votre avenir" au niveau universitaire, en coopération avec l'Académie de la recherche scientifique et technologique.

L'application Rowad 2030 a également été lancée au cours de l'année 2020 sur Android et iPhone, qui vise à communiquer en permanence avec les entrepreneurs dans le but de les aider à démarrer leur entreprise et à connaître les institutions et les organismes qui soutiennent l'entrepreneuriat en Égypte.