Madagascar: Hygiène scolaire - Japon appuie la dotation de quinze points d'eau

Des élèves des écoles primaires publiques vont pouvoir se protéger contre certaines maladies comme le coronavirus et avoir une bonne hygiène. Des points d'eau seront installés dans quinze écoles primaires publiques de la région d'Analamanga.

« Ce projet vise à faciliter la promotion de l'hygiène par le lavage des mains avec du savon et de l'eau et également l'accès à l'eau potable. Le lavage des mains au savon et à l'eau est de ce fait une mesure de prévention cruciale », lance l'ambassadeur de Japon, Yoshihiro Higuchi, lors de la signature du contrat sur ce projet de dotation de point d'eau, à la résidence du Japon à Ivandry, hier.

C'est une aubaine, en cette période où l'épidémie de coronavirus ressurgit. D'autant plus que la grande majorité des établissements scolaires publics n'ont pas accès à l'eau potable, « presque 80% », selon les sources. Il y a encore du pain sur la planche pour l'approvisionnement en eau potable dans les écoles publiques. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Eau, de l'hygiène et de l'assainissement y travaillent. « Il y a des projets d'adduction d'eau au niveau des établissements scolaires. », indique la ministre de l'Éducation nationale, le Dr Marie-Michelle Sahondrarimalala.

Ce projet de dotation de quinze points d'eau, mis en œuvre par l'association Miarintsoa verra le jour dans les circonscriptions scolaires d'Avaradrano, d'Atsimondrano, de Manjakandriana et d'Anjozorobe.