Egypte: Le Président Al-Sissi inaugure le projet d'Al-Fayrouz pour la pisiculture à Port Saïd

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi inaugure aujourd'hui le projet de pisciculture d'Al-Fayrouz à l'est d'Al-Tafriaa, à Port-Saïd.

Le porte-parole de la Présidence a déclaré que le projet d'Al-Fayrouz, est le plus grand du genre au Moyen-Orient, ajoutant une nouvelle réalisation à la série de géants projets de développement, dont l'Égypte a été témoin ces dernières années sous la direction de SE le Président Abdel Fattah Al-Sissi.

Le méga projet contribue également avec une énorme valeur ajoutée au développement de la zone du canal de Suez et de la péninsule du Sinaï en y créant de nouvelles communautés industrielles et urbaines.

Le projet offre 10000 opportunités d'emplois directs et indirects dans de nombreuses professions et spécialisations dans ce domaine, il vise à réduire l'écart entre la production et la consommation, en réalisant l'autosuffisance, tout en limitant les importations, ainsi qu'augmenter les chances d'exportation vers les marchés arabes et européens, ce qui fournira des devises et soutiendra l'économie nationale.

Le porte-parole a ajouté que M. le Président inaugurera également par vidéoconférence un certain nombre d'autres projets de production de marbre et de granit à Ras Sidr et Al-Ain Al-Sokhna, en plus des projets de production laitière et animale à Nobaria et au Fayoum.