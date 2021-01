Zambie/Guinée: CHAN 2020 - Zambie - Guinée, pour un grand pas vers la qualif !

Samedi, les deux équipes leaders de la poule D du CHAN (Guinée et Zambie) vont s'affronter pour le compte de la deuxième journée.

Pour leur entrée dans le tournoi, le Syli National de Guinée avait battu la Namibie 3-0, tandis que les Chipolopolo de la Zambie avaient dominé la Tanzanie 2-0. Un match qui tiendra sans doute toutes ses promesses à cause de l'enjeu non négligeable, la bataille pour une première place.

L'entraîneur de la Zambie, le Serbe Milutin «Micho» Sredojevic, qui fait sa troisième apparition au CHAN, a clairement indiqué que le style de jeu de la Guinée pouvait être à l'avantage de son équipe.

« Le match sera un grand match, je respecte beaucoup la Guinée et son coach. Mais il n'y a pas d'équipe qui n'a pas de défaut, mes joueurs sont prêts. Les derniers réglages sont faits pour que nous sortions vainqueur. C'est vrai que la Guinée a beaucoup de supporters ici, c'est un avantage, mais nous sommes confiants. Cette rencontre se jouera sur des aspects que je me réserve de dévoiler ici, je vise les trois points, » a confié le coach des Chipolopolo.

Sredojevic a également noté que la bonne santé du club guinéen Horoya AC en Ligue nationale et en Ligue des Champions de la CAF se reflète sur l'équipe du CHAN qui a évincé le Sénégal en qualifications.

De son côté, le Guinée semble confiante, mais, pour Lappé Bangoura, il faut respecter la Zambie qu'il considère comme une équipe très joueuse. Pour s'imposer contre les zambiens, le technicien guinéen demande à ses joueurs d'être concentrés. L'entraîneur guinéen a déclaré qu'il était prêt à rendre la qualification en quarts plus facile en remportant une autre victoire dès le prochain match.

« Je pense que c'est un match de choc, deux équipes qui ont bien démarré la compétition, deux équipes qui se connaissent bien. Il faut ne faut pas tomber dans la facilité, ou dans la distraction. On a essayé d'ajouter un plus sur notre tactique, on va essayer d'intensifier le rythme du jeu et être présent physiquement. Le match sera à 17 h, ce petit changement d'heure par rapport à notre premier match peut jouer sur nous, mais, on va s'adapter, et essayer d'imposer notre jeu ».

Il a ajouté qu'après la victoire au premier match, son équipe est très motivée pour obtenir un autre bon résultat contre la Zambie.

Les Chipolopolo de la Zambie ont un meilleur ratio en termes de confrontations directes face à la Guinée, avec trois victoires contre deux pour le Syli National.