Sénégal: Saint-Louis / Cas positifs de Covid-19 dans 06 UFR de l'UGB - Le personnel invité à favoriser l'enseignement à distance et le télétravail

Le Recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Professeur Ousmane Thiaré, a sorti une note d'information portant organisation du travail et rappel des mesures barrières.

Cela fait suite à l'enregistrement de cas de Covid19 parmi des membres de la communauté répartis dans 06 unités de formation et de recherche (UFR). Des mesures sont prises notamment l'encouragement de l'enseignement à distance en plus d'y favoriser le télétravail dans le but de lutter contre la propagation de la Covid-19 dans cette université de Sanar.

L'Université Gaston Berger de Saint-Louis n'est pas du tout épargnée par la situation qui prévaut actuellement dans la région en ce qui concerne la pandémie de la Covid-19. En effet, il a été constaté que des membres de la communauté universitaire, composée du personnel d'enseignement et de recherche, du personnel administratif, technique et de service, et des étudiants, ont été testés positifs au coronavirus.

"Face à cette situation, il devient utile d'adapter l'organisation actuelle du travail afin de rester dans la dynamique de préserver la santé de toute la communauté tout en assurant la continuité du service", a écrit le Professeur Ousmane Thiaré, Recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis par ailleurs Président de l'Assemblée de cette université, sur sa note d'information.

Dans celle-ci, il est mentionné les différentes mesures préconisées par l'Assemblée de l'Université de Saint-Louis. Il s'agit entre autres d'encourager l'enseignement à distance ; de favoriser le télétravail pour les rencontres et renions devant réunir plus de quatre (04) personnes ; d'organiser la rotation des agents lorsqu'ils sont plus de deux (02) à partager un espace de travail. "Par ailleurs, je tiens à rappeler que les prescriptions relatives à l'observation des mesures barrières sont toujours en vigueur. Ainsi, il est fait obligation du port du masque dans toute l'université (espaces de travail, espaces communs, salles de cours), de même que du lavage des mains et de la distanciation physique", a-t-il indiqué. Il en a profité aussi pour inviter les Directeurs d'UFR et d'instituts et les responsables des structures centrales à veiller à la correcte exécution de la présente note.