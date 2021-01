Ouganda: CHAN 2020 / Johnny McKinstry (entraineur Ouganda) - « Nous avons perdu sur des détails »

L'Ouganda s'est incliné contre le Togo, 1-2 dans le cadre de la deuxième journée dans la poule C du CHAN 2020.

L'Ouganda, qui a participé aux quatre dernières éditions, était bien le favori de cette confrontation. Malgré un nombre élevé d'occasion comme ce tir puissant de Bright Akukani qui passe juste au-dessus de la cage à la 22e minute, l'Ouganda n'a pas trouvé pas la solution face aux Eperviers A' du Togo. Pour l'Ouganda, les chances de qualification pour les quarts de finale restent également entières. Car au classement le Maroc possède 4 points, suivi du Togo 3 points, du Rwanda et de l'Ouganda, avec 1 point chacun.

« Un résultat loin des attentes, un match au goût amer, nous avons perdu sur des détails, le cadre se dérobe pour l'instant pour nous. On va se mobiliser collectivement pour battre le Maroc, on doit se projeter rapidement. On a fait un bon match mais on perd. Nous avons perdu en jouant, en montrant des belles choses, des belles séquences.

Il faut oublier ce match cauchemardesque contre le Togo. On peut battre le Maroc en corrigeant nos erreurs, en venant avec des bonnes intentions. On aura certainement des occasions, le match sera ouvert, on peut leur faire mal », a confié Johnny McKinstry, entraineur de l'Ouganda.