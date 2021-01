Togo: CHAN 2020 / Franck Dote (entraîneur adjoint du Togo) - « Une victoire historique »

Les Eperviers A' du Togo s'imposent face aux "Grues" A' de l'Ouganda (2-1) au terme d'une rencontre riche en émotions. Un excellent match et des buts venus d'ailleurs.

Le Togo, sans l'entraîneur national Jean-Paul Abalo, testé positif au Covid-19, jouait sa survie face à l'Ouganda. Les Éperviers A' n'avaient pas le droit à la défaite pour rester en course pour les quarts de finale. Le Togo s'est imposé 2-1 face à l'Ouganda et reste en course pour un éventuel quart de finale.

« Une victoire historique et satisfaisante des jeunes, on a empoché les trois points avec la manière, des buts extraordinaires, du spectacle, du foot. L'équipe a été altruiste, généreuse dans l'effort. Je remercie le groupe d'avoir su réagir, a confié Franck Dote, entraîneur adjoint du Togo. Le résultat nous démontre qu'on pouvait avoir un résultat positif contre le Maroc.

Maintenant l'appétit vient en mangeant, il ne faut pas s'arrêter à si bon chemin, on doit transformer l'essai. Çà serait une finale du groupe face au Rwanda, une équipe accrocheuse. On doit jouer avec nos valeurs pour gagner encore et s'offrir une qualification palpitante. »