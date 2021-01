Congo-Brazzaville: Œuvre-Sociale - L'école primaire du village Dia rouvre ses portes

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) en collaboration avec les communautés locales et autochtones vivant autour de Messok Dja a réhabilité l'école primaire du village Dia afin d'apporter de l'espoir aux nouvelles générations.

Dans le petit village reculé de Dia, en bordure de l'aire protégée de Messok Dja, l'un des derniers sanctuaires d'éléphants de forêt et de grands singes au monde, les enfants n'avaient pas été scolarisés depuis plus de quatre années de fermeture.

L'établissement scolaire se compose d'un nouveau bâtiment administratif et trois salles de classe équipées en tables-bancs. La rouverture de ce bâtiment scolaire contribue à l'ODD 4 qui encourage l'éducation des enfants, un droit humain et une force pour le développement durable et la paix.

En juillet 2016, Esdras et ses amis ont célébré la fin de l'année scolaire. Ils ne savaient pas que c'était leur dernière année d'études : « Personne ne pouvait imaginer que c'était notre dernier jour d'école », se souvient-il.

« En conséquence, de nombreux enfants n'ont pas eu accès à l'éducation », a déploré Alfred Mengongo, secrétaire du village de Dia. Pour mémoire, le village de Dia a fait construire sa première école en 1982. Mais la crise politique de 1997 a conduit à sa fermeture. Rouverte en 2013, c'était un hangar qui servait de salle de classe. Cependant, faute d'enseignants et de matériel pédagogique, l'école a de nouveau fermé ses portes, laissant les enfants de Dia et des villages environnants non scolarisés.

Le secrétaire du village de Dia a vu son premier fils grandir sans éducation scolaire. Cependant, il a encore deux autres enfants d'âge scolaire, donc la nouvelle école lui donne de l'espoir pour l'avenir de ses enfants. « La vie quotidienne de nos enfants se limitait au travail des champs ; aujourd'hui, avec cette école, on peut dire que leur avenir ne sera plus hypothéqué », a-t-il ajouté.

Le jeune Esdras, âgé de douze ans, futur élève de l'école primaire de Dia n'a pas caché sa joie et a invité tous ses amis à retourner à l'école. Convaincus que l'éducation est la clé de succès, le WWF et ses partenaires y compris les communautés locales et autochtones vivant autour de Messok Dja, se sont investis pour apporter de l'espoir aux nouvelles générations du village de Dia et des villages environnants en aménageant un nouveau bâtiment scolaire avec trois salles de classe équipées. Afin de démarrer les cours, des kits scolaires ont été fournis aux élèves en décembre 2020.

« Vous savez, dans un village qui n'a pas d'école, il n'y a pas d'élites pour demain. Aujourd'hui, nous sommes plus qu'heureux car cette école contribuera à un avenir meilleur pour nos enfants », a ajouté Alfred Mengongo.

En bénéficiant de ce soutien, Théodore Golo, sous-préfet de Sembé, a exprimé sa gratitude et souligné sa satisfaction : « de voir les enfants de Dia et de toute la contrée retrouver le chemin de l'école ». L'éducation est le quatrième des objectifs du développement durable (ODD), elle favorise la mobilité socio-économique et constitue un moyen d'échapper à la pauvreté. Chaque objectif de l'Agenda 2030 a besoin de l'éducation pour doter tous les individus de connaissances, de compétences et de valeurs nécessaires pour leur permettre de vivre dans la dignité ; de se construire une vie et de contribuer à leur société.