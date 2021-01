Egypte: EgyptAir annonce une réduction de 50% sur ses vols vers des destinations européennes

La compagnie nationale aérienne "EgyptAir" a annoncé samedi une réduction exceptionnelle de 50% sur ses vols entre le Caire et un nombre de destinations en Europe.

Cette réduction concerne les billets de la classe économique et de la classe affaires, et sera appliquée sur les vols entre le Caire et Paris dans la période du 24 au 29 janvier en cours, le Caire et Amsterdam les jours de 24, 27 et 29 janvier en cours, le Caire et Londres du 27 au 29 janvier et le Caire et Francfort le 28 janvier courant, selon un communiqué de la compagnie ce samedi.