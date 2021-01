Cote d'Ivoire: Équitation - Seiller, le cavalier passionné de bolides !

Il a plusieurs passions dans la vie. Mais les deux qu'on lui connaît le plus, c'est son amour pour le cheval et pour les engins mécaniques (auto-moto).

Ses week-ends, Paul Seiller les passe soit sur les pistes en sable du club Jaïpur, un club équestre situé sur la route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny dont il est pensionnaire. Soit en rase campagne à bord d'un véhicule de type 4x4 explorant la nature. C'est que, en plus d'être membre de la Fédération ivoirienne d'équitation (Fie) dont il est le vice-président chargé des clubs et cavaliers, Paul Seiller fait partie du célèbre club « Passion 4x4 off road Côte d'Ivoire » qui organise régulièrement des randonnées en voiture.

La quarantaine bien entamée et passionné de cheval, Seiller était de l'expédition historique du désert d'Agafay, en avril 2019, lors du premier rallye équestre organisé par le royaume chérifien. Solide athlète et très endurant, il était le vice-capitaine de la team ivoirienne Lonaci qui a terminé troisième de cette compétition.

Ancien membre de la police française, Seiller se présentait comme le guide de l'équipe composée du président Stéphane Ouégnin, de Amara Touré, Biley Amichia et Mohammadou Lonfo. Dans cette course d'orientation où il fallait trouver son chemin en calculant sa vitesse, en comptant les minutes et les kilomètres pour arriver à l'heure aux postes de contrôle, la Côte d'Ivoire a eu besoin de l'expertise de Seiller et de sa bonne lecture cartographique.

Au four et au moulin dans toutes les activités de la Fie, Paul Seiller voue une adoration sans borne au cheval. « C'est inné. Peut-être que je tiens cette passion de mon grand-père, Bernardini Thomas. Il faisait partie du régiment de la cavalerie française », explique-t-il.

Pour l'heure, le petit-fils de Bernardini vit sa passion à côté du président Stéphane Ouégnin. Son objectif, aider à créer une Fédération d'équitation forte en Côte d'Ivoire, avec des structures qui permettront aux cavaliers de glaner des lauriers pour le pays.