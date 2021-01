Madagascar: Police Nationale - Deux nouveaux Contrôleurs Généraux ont reçu leurs galons hier

Le camp Razafidrazaka Berthin à Antanimora a été honoré, hier. Le Ministère de la Sécurité Publique l'a choisi pour accueillir la cérémonie de la remise officielle de galons des deux Contrôleurs Généraux de Police, trois Commissaires Divisionnaires de Police, trois Commissaire Principale de Police, et 13 Commissaire de Police de 1ère Classe, nouvellement promus à ces grades respectifs.

Dirigée par le Contrôleur Général de Police Dany Marius Rakotozanany et placée sous le haut patronage du Ministre de la Santé publique (MSP), le Contrôleur Général de Police Fanomezantsoa Randrianarison, cette cérémonie a marqué de nouveau la volonté de la Police Nationale de récompenser ses hommes et d'encourager ces derniers dans l'accomplissement de leur mission. Expliquant l'objectif de cette cérémonie, le MSP affirme que ces nouveaux promus savent déjà les responsabilités relatives au grade que chacun vient de recevoir. Des instructions y afférentes pour mettre en œuvre des stratégies et les visions ou « vina » définies par le Président de la République et le Premier Ministre ont déjà été communiquées à eux. « Et ces gens ont promis de ne jamais y faillir », souligne le Ministre.

D'après lui, l'obtention d'une promotion de grade doit respecter certaines conditions. Telles sont l'honnêteté, l'intégrité, et la bonne conduite. L'appréciation de ces critères chez les personnes proposées par le ministre pour être élevées à un grade supérieur revient à un organe appelée Commission administrative paritaire au sein de la Police Nationale. L'accession à un grade supérieur a besoin de courage et de persévérance et cela pour valoriser la Police Nationale dans l'accomplissement de ses principales missions à savoir la protection de la population et ses biens.

Pour ces dernières, le MSP reconnaît qu'en matière d'effectif, le nombre des policiers existant est loin d'être satisfaisant. Mais cela n'empêche cette entité de force de l'ordre d'assumer ses responsabilités en se servant de moyens qu'elle possède. C'est pourquoi, le Ministre Souhaite la collaboration avec la population. Que cette dernière n'hésite pas à alerter la Police lorsqu'il constate quelque chose de suspect dans la société.

Le Ministre de la Communication, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo (MCC), le Maire de la Commune urbaine d'Antananarivo et plusieurs personnalités civile et militaire ont honoré de leur présence la cérémonie d'hier. Mis à part le MSP qui a effectué la pose de galons des deux Contrôleurs Généraux nouvellement promus, à savoir N'Diaye Tidahy et Laubel Rakototiana, ces autorités dont le ministre de celle des deux Contrôleurs Généraux de Police qui a été effectuée par le MSP, le MCC et le Maire, qui ont des Policiers affectés au sein de leur département respectif et parmi les récipiendaires d'hier, ont été invités à procéder à la pose de galon des policiers concernés.