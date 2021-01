Madagascar: Football Pro League - Et si la plaisanterie a assez duré ?

La troisième journée d'Orange Pro League serait-elle le déclic qui remettrait les choses à leur place et permettrait aux ténors habituels de retrouver des couleurs ?

Jusqu'ici en effet, les grosses cylindrées sont restées en retrait en cédant la place à Five FC pour la conférence Nord et Zanakala pour la conférence Sud. La question est de savoir jusqu'où ces leaders... provisoires peuvent tenir? Toujours est-il qu'on entrevoit un retour à la normale de la situation et qu'on s'attend à voir Fosa Juniors ressortir ses griffes pour venir à bout d'Elgeco Plus même si ce dernier joue dans son jardin. Il en est de même pour l'Adema qui reçoit Zanakala au By Pass. Ces opérations rachat touchent également l'Ajesaia qui a toutes les cartes pour battre le 3FB à Ampasambazaha. Même Tia Kitra conserve une chance de battre le Five FC.

Voici le calendrier de cette troisième journée :

Samedi 23 janvier

Elgeco Plus Stadium

12h : JET Kintana contre COSFA

14h30 : AS Adema contre Zanakala

Ampasambazaha

14h30 : 3FB Toliara contre Ajesaia

Dimanche 24 janvier

Elgeco Plus Stadium

12h : Five FC contre Tia Kitra

14h30 : Elgeco Plus contre Rosa Juniors

Ampasambazaha

14h30 : FCA Ilakaka contre Uscafoot