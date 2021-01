Algérie: Ports de la région Ouest - Nette évolution des exportations malgré la crise sanitaire

Oran — Le volume des exportations de produits industriels à partir des ports de la région ouest du pays a nettement évolué en 2020 à la faveur des mesures incitatives, dont ont bénéficié les opérateurs économiques, et ce en dépit de la crise sanitaire de la Covid-19, qui a eu des répercussions négatives sur le transport maritime et les activités des marchés internationaux.

Les ports d'Oran, d'Arzew et de Mostaganem ont enregistré une hausse de leurs activités, notamment celles relatives aux exportations de produits industriels comme le ciment, le Clinker et les produits sidérurgiques. Ces exportations ont été destinées à plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et de l'Amérique du nord.

Des opérateurs nationaux publics et privés ont été à l'origine de ces opérations de commerce international. Il s'agit, entre autre, du Groupe Industriel des Ciments d'Algérie (GICA) et le groupe Lafarge versés dans la production de ciment et ses dérivés, ainsi que le complexe sidérurgique "Tosyali", basé à Bethioua (30 km à l'est d'Oran).

Afin d'encourager les exportations hors-hydrocarbures, les trois entreprises portuaires ont procédé à l'aménagement de leurs quais pour les adapter aux nécessités des opérations d'import-export des produits sidérurgiques, au renforcement de leurs bases logistiques et à la mobilisation de leurs ressources humaines.

Ports d'Oran et de Mostaganem en pôle position

Les mesures incitatives ont permis d'atteindre "une hausse importante" des exportations durant l'exercice 2020 par rapport à l'année précédente. Le Pdg de l'entreprise portuaire d'Oran (EPO), Kouria Mokhtar, a indiqué à l'APS que plus de 2.318.000 tonnes de fer à béton et de tube spiral et autres produits du complexe "Tosyali" ont été exportées vers plusieurs destinations à travers le monde.

Cette performance a permis d'enregistrer une hausse de 4,28% du volume des exportations par rapport à l'année 2019.

Durant l'année écoulée, une quantité de 285.267 tonnes de Clinker, produites par le groupe cimentier GICA, a été expédiée vers l'étranger, réalisant une évolution de 90 % des volumes exportés par rapport à l'exercice 2019, marqué par des livraisons de quelque 150.369 tonnes.

Le Pdg de l'EPO a indiqué que pour l'année 2021, il est prévu l'exportation de près de 2 millions de tonnes de ciment et de Clinker, expliquant que ce volume a été fixé par les opérateurs économiques opérant dans ce créneau au niveau de la région Ouest, à savoir les complexes GICA et Lafarge.

En dépit des répercussions de la pandémie de la Covid-19, les travailleurs de l'entreprise ont réussi le défi de traiter les chargements dans des délais records. Il a été procédé au renforcement des équipes intervenant sur les quais, dans le strict respect du protocole sanitaire et à la répartition judicieuse du temps de travail.

Quant aux gestionnaires de l'entreprise portuaire de Mostaganem (EPM), ils ont adopté des mesures similaires ayant permis le maintien d'un volume d'exportations appréciable des produits sidérurgiques ayant atteint les 86.000 tonnes expédiées vers 6 pays. L'entreprise mostaganémoise a également réceptionné des chargements importés de près de 167.000 tonnes de produits ferreux.

Le responsable du département commercial de l'EPM, Abderrahmane Bentazi, a expliqué, pour sa part, que le maintien de cette cadence des activités s'explique par les mesures prises pour soutenir les grands pôles industriels de la région dans leurs opérations d'exportation, à l'exemple du complexe "Tosyali", situé à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Mostaganem.

M.Bentazi a également ajouté qu'un quai a été spécialement dédié aux opérations de chargement et de déchargement de produits ferreux. Ce quai a été doté de tous les moyens logistiques et humains pour assurer ces opérations dans les délais les plus courts. L'opérateur "Tosyali" a bénéficié de diverses facilités conformément à un protocole paraphé entre les deux parties, comme la réduction des frais liés aux chargements et déchargements des produits.

Le responsable de l'EPM a également mis en exergue les efforts des pouvoirs publics visant à garantir un climat propice pour le développement des investissements, le renforcement des capacités des opérateurs à l'exportation en leur facilitant les différentes procédures.

Exporter d'avantage

Le responsable du département commercial de l'EPM a, par ailleurs, ajouté que le complexe "Tosyali" compte sur les ports d'Oran, d'Arzew et de Mostaganem, pour l'exportation de ses différents produits à destination des marchés internationaux.

De son côté, un membre du conseil d'administration du même complexe, Alp Ugulu, a indiqué qu'il a été procédé, en 2020, à partir des trois ports, à l'exportation de 140.000 tonnes de divers produits vers des pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, soit une hausse de 25 % par rapport au volume enregistré l'année d'avant.

Ces opérations ont permis d'engranger plus de 70 millions USD de revenus, soit une augmentation de 2 millions USD par rapport à 2019.

Pour l'exercice en cours, le complexe "Tosyali" ambitionne d'atteindre un volume d'exportation de ses produits de 500.000 tonnes, ce qui représente des revenus de l'ordre de 250 millions USD, selon le responsable.