Congo-Brazzaville: Musique - Céline Banza dévoile son premier album « Praefatio »

Pépite de la musique congolaise, la demoiselle de 24 ans a lancé depuis le 11 janvier sur toutes les plateformes de téléchargement légal et de streaming, son nouvel opus titré en latin « Praefatio », qui signifie introduction ou préambule.

Jeune, belle et polyvalente, ce n'est pas par hasard que la chanteuse se décide de faire ses premiers pas dans l'univers phonographique puisqu'elle s'est déjà confirmée sur scène à travers plusieurs productions, notamment sa figuration dans le court métrage « Tamuzi » du chorégraphe Faustin Lyniekula.

A travers son nouveau-né, elle vient révéler aux mélomanes ses talents artistiques et raconter les pages noires de sa vie teintée d'espoir. Son opus renferme treize titres, dont deux collaborations avec Sarah Bitamazire dans « Rain » et Youssoupha dans « Départ ». On peut également découvrir des morceaux comme : « Legigi no ngi », « Tere mbi », « Is it love », « Sur le pavé », chantés dans sa langue le Ngwandi et aussi en français, anglais.

« Praefatio » regorge beaucoup de mélancolies. Les cadences lentes et émouvantes de ses titres sont la preuve que l'artiste s'est donnée corps et âme dans la réalisation de cet album, le tout premier de sa carrière musicale. Ancré dans ses origines, le décor des clips où on la voit toujours guitare à la main, peint la beauté et la diversité du continent.

Décortiqué à peine par le Desk Culturel de Ouraganfm.cd, cet album dont les textes ont été composés il y a près de cinq ans, a bénéficié d'un arrangement technique fusionnant plusieurs styles qui lui confère un côté original. Les thématiques centrales de cet opus sont : l'amour, la famille ou encore le courage qui ressort de manière singulière à travers son titre « Zingo », qui veut dire debout, ou réveille-toi. Dans son titre « Tere Mbi » qui a fait d'elle la lauréate du prix Découverte RFI 2019, l'artiste rend hommage à la femme, mère des hommes mais qui n'est pas traitée à sa juste valeur.

Notons qu'en une semaine d'exploitation, cet album produit par Bomaye Musik Africa réalise une performance remarquable sur les différentes plateformes de téléchargement légal. Dans le cadre de la promotion de ses œuvres produites par Bomaye Musik Africa, Céline Banza effectue depuis quelques jours une tournée musicale dans différents pays d'Afrique : Burkina-Faso, Niger, Togo, Benin, Angola, Côte d'Ivoire. Cet album occupe la 4ème place dans le top 200 world sur ITunes.