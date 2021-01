Namibie: CHAN 2021/2e journée - Namibie vs Tanzanie, infos et compos probables

Ce samedi 23 janvier 2021 à 19h GMT, la Namibie affronte la Tanzanie dans le cadre de la 2e journée du groupe D, au stade omnisport de Limbe. Découvrez ce qu'il faut savoir sur les deux équipes et les compos probables.

Pour la 2e journée du groupe D, Namibiens et Tanzaniens, s'affronteront dans un match où aucune des deux équipes n'aura droit à l'erreur.

En effet, la Tanzanie et la Namibie, sont les deux derniers du groupe D. Lors de la première journée, elles ont manqué le bus de la victoire, en s'inclinant respectivement face à la Zambie et la Guinée. Une défaite serait donc une mauvaise opération pour l'équipe qui se fera battre ce soir, et le perdant pourra donc dire adieu à ce Championnat d'Afrique des Nations.

La Tanzanie

Pour le match de ce soir, les Taifa Stars devront faire mieux que leur première sortie, où ils ont été sèchement battus par les Chipolopolo 2 buts à 0.

Malheureusement, ils seront privés de leur capitaine et pion essentiel, John Bocco, blessé. Mais le coach, Nadir Haroub, a plus d'un tour dans son sac, et pourra aligner une équipe capable de lui donner satisfaction.

Le onze probable de la Tanzanie

Manula, Kapombe, Protas, Kikoti, Nondo, Majogoro, Salum, Lyanga, Mhilu, Nchimbi, Manyama.

La Namibie

Avec un goal différentiel de moins 3 buts suite à la défaite d'entrée face à une belle équipe de la Guinée, la Namibie aborde ce match avec une seule idée en tête : gagner ou s'éloigner de la qualification en quart de final.

Avec une pléiade de joueurs tous "fit", l'entraineur Richard Bobby, pourra concocter une belle équipe.

Le onze probable de la Namibie

Maova, Martin, Fredericks, Ngaruka, Kamberia, Petrus, Papama, Heita, Limbondi, Amseb, Kambindu.

Une femme pour diriger le match Namibie vs Tanzanie

L'Ethiopienne, Lydia Tafesse a été désignée pour siffler ce match 2 de la deuxième journée du groupe D. Née le 30 avril 1980, elle est une arbitre internationale. Elle a été à la coupe du monde féminine 2019 en France.

Avec une femme au sifflet, Namibiens et Tanzaniens devront s'attendre à du professionnalisme, quand on sait la qualité d'arbitre que produit aujourd'hui la gente féminine.