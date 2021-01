Ile Maurice: Le fils de la présidente du conseil de village en cour

Après leur arrestation dans une affaire de drogue hier, les quatre suspects ont été traduits devant la justice ce samedi 23 janvier.

Une charge provisoire de « Drug Dealing in Possession of canabis for the purpose of selling » a été retenue contre Muhammad Tanweer Goonoo, le fils de la présidente du conseil du village de l'Avenir.

Les trois autres suspects, dont un mineur, répondent des charges de « Drug dealing in possession of synthetic cannabinoids for purpose of selling », « possession of cannabis » et « Drug dealing in possession of synthetic cannabinoids for purpose of selling ».

