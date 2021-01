Seychelles: 50 000 doses du vaccin Oxford AstraZeneca d'Inde arrivent aux Seychelles

Les personnes âgées de 60 ans et plus aux Seychelles pourront bientôt se faire vacciner contre le COVID-19 après que la nation insulaire ait reçu vendredi 50000 doses du vaccin Oxford AstraZeneca de l'Inde.

Les doses du vaccin, connu en Inde sous le nom de Covishield, sont arrivées aux Seychelles à bord d'un vol spécial opéré par un avion de la marine indienne, qui a volé dans l'archipel de 115 îles directement depuis l'Inde.

Les Seychelles ont commencé à déployer leur programme de vaccination le 10 janvier avec le vaccin Sinopharm, administrant les premières doses aux dirigeants et aux travailleurs essentiels avec un déploiement au grand public prévu pour la semaine prochaine.

« Ce que nous avions dans le pays était suffisant pour vacciner 25 000 personnes. Ce que nous avons reçu couvrira 25 000 autres. La campagne pour ce lot de vaccins sera destinée aux personnes que nous n'avons jusqu'à présent pas vaccinées, c'est-à-dire les personnes de plus de 60 ans. Ce sera une aide considérable pour nous, dans le cadre de notre campagne jusqu'à ce que nous obtenions d'autres vaccins » a déclaré la ministre de la Santé, Peggy Vidot.

Pour le moment, aucun fabricant de vaccins COVID-19 n'a été en mesure de développer un vaccin pour les enfants de moins de 16 ans, bien que les efforts soient en cours.

Les 50 000 doses de vaccins ont été remises au ministre de la Santé et au Ministre des affaires étrangères, Sylvestre Radegonde, par le Haut Commissaire de l'Inde aux Seychelles, Dalbir Singh Suhag, lors d'une brève cérémonie à l'aéroport international des Seychelles à Pointe Larue.

Les Personnes âgées de 60 ans et plus aux Seychelles pourront bientôt se faire vacciner contre le COVID-19 (Salifa Magnan, Seychellles News Agency) Photo License: CC BY

Mme. Vidot a ajouté que le déploiement de l'envoi nouvellement reçu du vaccin commencera la semaine prochaine.

Ayant reçu ce lot de vaccin Oxford-AstraZeneca, les Seychelles auront besoin de 40000 doses supplémentaires de vaccin COVID-19 pour atteindre leur objectif de vacciner 70% de sa population. Mme. Vidot a déclaré à la presse que des discussions étaient en cours avec l'Inde afin que les Seychelles puissent acheter les doses restantes de vaccin.

Elle a expliqué qu'à l'heure actuelle, un prix n'a pas encore été fixé pour la nation insulaire, cependant, « le prix qui a été établi sur le marché mondial est d'environ 5 dollars la dose, ce qui diffère dans chaque pays ».

M. Radegonde a déclaré que « ce don de vaccin est un soutien crucial pour notre campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 lancée il y a près de deux semaines ».

« Ce geste aimable aujourd'hui, renforce encore les liens de solidarité, d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. Nous sommes reconnaissants pour toutes les formes d'assistance qui nous ont été apportées pendant cette période difficile. Cette marque de bonne volonté souligne une fois de plus l'étroite relation d'amitié entre les Seychelles et l'Inde », a déclaré M. Radegonde.

Photo : Les Seychelles ont commencé à déployer leur programme de vaccination le 10 janvier avec le vaccin Sinopharm (Salifa Magnan, Seychellles News Agency) Photo License: CC BY

S'adressant aux personnes présentes à la cérémonie, le Haut-Commissaire indien a souligné que «60 pour cent de la production mondiale de vaccins se fait en Inde. Chaque année, plus de 1,7 milliard de doses de vaccins sont exportées de l'Inde vers plus de 150 pays. »

Les 19 et 20 janvier, avant la livraison des vaccins, un programme de formation par webinaire en direct a été organisé par le ministère indien de la Santé pour les professionnels de la santé aux Seychelles. Le but du webinaire était de couvrir l'aspect administratif et opérationnel d'Oxford-AstraZeneca.

Après avoir quitté les Seychelles, l'avion livrera un lot de vaccins à l'île voisine de Maurice.

Outre les vaccinsAstra-Zeneca et Sinnopharm, les Seychelles ont également reçu 20 000 doses d'un vaccin encore à nommer par les Émirats arabes unis, le donateur des vaccins chinois.