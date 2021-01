Togo: Opération réussie pour Edoh Komi et les pasteurs de Golfe 2

Ils ne savent pas que prêcher, les pasteurs de la Commune de Golfe 2 mais ils savent également apporter leur pierre quant à l'édification d'une communauté où il fait bon vivre. Ils l'ont prouvé ce matin au cours d'une opération de salubrité publique, sous la conduite de leur collègue Maire adjoint de la Commune de Golfe 2, Edoh Komi, en présence du premier responsable de cette commune, le Maire principal, Dr James Amaglo.

Munis de houes, machettes, balaies et râteaux et appuyés par leurs fidèles ainsi que l'entreprise de batiments et travaux publics de M.E.B.A BTP et l'ONG Amis des Poubelles, ces hommes de Dieu ont mis au propre les alentours du site de la Foire Togo 2000.

Coup d'essai, coup de maitre pour le MMLK (Mouvement Martin Luther King) et le Pasteur Edoh Komi qui ont réuni ces religieux. Son premier responsable, Pasteur Edoh Komi, situe l'opération au point de part d'une kyrielle d'activités. Ainsi, indique-t-il que cette activité est motivée par la vision de rendre propre la commune de Golfe 2 et faire en sorte qu'elle soit la meilleure parmi les 117 communes du Togo. Et le choix porté sur les alentours du site de la Foire Togo 2000 se justifie. « C'est un carrefour névralgique de tout le Togo et surtout de la commune Golfe 2.

C'est centre économique qui mérite d'être propre, d'être vivable. Bien avant cette opération, les alentours de la Foire Togo 2000 laissent à désirer », a précisé Edoh Komi. Ils disent aussi, inciter les riverains de ce site du CETEF à une prise de conscience de ce que, la saleté autour de cet endroit ne les honore pas. En tout cas, déterminés, Edoh Komi et ces pasteurs le sont dans leur vision qui est celle de mettre les êtres humains surtout ceux de la Commune à laquelle ils appartiennent à l'aise, et donner ainsi un exemple aux autres communes sur la nécessité de rendre l'environnement propre.

C'est bien là une vision largement partagée par le Maire Dr James Amaglo qui n'a pas hésité à se laisser emballer par la foule de fidèles pour mettre au propre les environs de ce lieu public. « Au départ, je croyais à une blague mais ce matin quand je suis sur les lieux par curiosité, il y avait un monde fou. On a balayé et c'est exceptionnel, c'est agréable. Le travail était obligatoire, la foire c'est la vitrine du Togo et le périmètre n'est pas ce qu'il doit être.

Les populations sont sorties en nombre et c'est un exemple à suivre. Je crois qu'il faut encourager ces genres d'initiatives dans les quartiers pour que nous prenions conscience de notre responsabilité de la salubrité publique dans nos quartiers », ainsi manifestait-il sa surprise agréable sur la réussite de cette opération d'un de ses premiers collaborateurs.

Edoh Komi et ces pasteurs qui appellent de tous leurs vœux des actions d'envergure pouvant conduire à l'assainissement total de ce cadre, ont bénéficié au cours de cette opération de l'appui logistique de l'ONG « Les Amis des Poubelles » et de M.E.B.A BTP. Responsable de l'ONG précitée, Kodjo Kessougbo, plus enthousiaste que jamais n'entend aucunement monnayer son appui à de telles initiatives de salubrité du cadre de vie dans Golfe 2. « Dès qu'ils organisent une autre opération, nous allons les appuyer dans l'optique de faire du quartier Atiégou, un modèle de quartier », a-t-il laissé entendre. A sa suite, Augustin Koffi De Saba, responsable de la société BTP M.E.B.A, voit encore plus grand et penser à la formulation d'une « proposition à soumettre au premier responsable (du CETEF, ndlr) pour qu'on fasse des pavés tout autour de la foire ».

Avec Edoh Komi et les pasteurs de Golfe 2, le rendez-vous est pris pour d'autres initiatives encore plus louables et en faveur des populations de ce territoire communal.