Namibie: CHAN 2020 / 2e journée - Namibie 0 - 1 Tanzanie

Le deuxième match de la poule D de ce samedi 23 janvier 2021, opposant la Namibie à la Tanzanie, a vu la victoire des tanzaniens, sur le score de 1 but à 0.

Après une première mi-temps qui s'est soldée sur un score nul de 0 but partout, la Tanzanie est parvenue à marquer un but en deuxième période, et remporter le match 1 - 0.

C'est à la 65e minute, que l'ailier tanzanien, Faridi Mussa, tout juste revenu d'Espagne, va ouvrir le score. Après ce but, l'équipe tanzanienne laisse le ballon à son adversaire, pour se recroqueviller dans leur camp, avec quelques contres de temps à autres.

La Namibie, menée et proche de l'élimination a commencé à pousser après que le match est repris, suite à l'arrêt de l'un des projecteurs du stade. Cette domination a bien failli se solder par un but, mais l'attaquant Gurirab, rentré en lieu et place de Kambindu, manque le face à face avec le gardien, Manula, à la 77e minute. Sa balle piquée fuit le cadre et va en sortie de but. Encore le même Gurirab, qui va manquer par deux fois d'égaliser. La première fois par une reprise de volée acrobatique à la 87e, et la deuxième sur un ballon mal négocié à la dernière minute du match, qui passe à coté du but du gardien tanzanien.

L'équipe coachée par Etienne Ndayiragije, aura fait un match acceptable avec une possession de balle de 51%, 14 shots dont 4 cadrés, et près de 356 passes contre 344 pour la Namibie. Au final les tanzaniens s'imposent sur le plus petit des scores, et gardent toutes les chances de se qualifier pour les quarts de final.

La Namibie est donc éliminée de ce CHAN après deux défaites en deux matchs.