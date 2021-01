Togo: La tradition des cadeaux de fin d'année respectée et de nouvelles mesures sociales annoncées par le PDG, Sayegh Hussein

Il n'y a pas de meilleure redistribution des retombées que celle qui rejaillit sur les employés d'une société et dans laquelle se reconnaissent ces employés qui n'hésitent pas à saluer les efforts consentis par les employeurs pour leur mieux-être.

C'est connu, et c'est bien ce qui a été constaté Vendredi en début de soirée sur l'esplanade de la Société SOPAL, une des trois sociétés membres d'un groupe de sociétés dont font partie, Poly-Pack et TechniPlast, toutes dans la zone portuaire de Lomé.

Fidèle à sa ligne conductrice, celle de motiver et de fidéliser ses collaborateurs et employés en vue d'un travail bien fait et d'un meilleur rendement au terme de chaque année d'exercice, le premier responsable de ces trois sociétés précitées, le PDG Hussein Sayegh, a sacrifié à la tradition d'octroi des cadeaux de fin d'année et annoncé de nouvelles mesures sociales prises en faveur des près de 700 travailleurs qui évoluent au sein de ses différentes structures. Ce fut au cours d'une cérémonie de d'échange de vœux de nouvel An entre la Direction générale et les employés.

Tel un père de famille fier de ses enfants à son retour d'un voyage, Hussein Sayegh a indiqué « avoir pu mesurer le miracle que accompli » et formulé ses remerciements aux travailleurs dont la disponibilité et l'ardeur au travail ont permis de hisser ces trois sociétés à leur rang de référence dans leurs domaines distincts. Deux messages capitaux ont été portés aux travailleurs par le PDG Hussein, à savoir, « faire un bon usage » des cadeaux et mesures sociales à eux concédés par la Direction générale, afin que « tous les ans ce montant s'améliore ». Il a aussi assuré les uns et les autres de « son engagement total ». « Je serai toujours là pour porter mon assistance et donner des conseils et pousser tout le monde à aller de l'avant », c'est derrière ces derniers mots qu'il a formulé ses vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette année 2021 aux travailleurs.

Des diverses interventions qui ont meublé la cérémonie, il y a celle du Directeur général de SOPAL, Bassam Saad qui a souhaité « que l'année se passe dans la sérénité pour poursuivre les chantiers entrepris » et de Franck Kpogli, Directeur général de Poly-Pack. Ce dernier a pour sa part énoncé les différentes mesures prises par le Président Directeur Général, Sayegh Hussein, en faveur du personnel.

Outre l'amélioration des cadeaux de fin d'année ainsi que des mesures sociales (trimestrielles), et leur extension désormais à tous les catégories (cadres, agents de maitrise et agents d'exécution) de ces trois structures, la pratique sportive est devenue un culte pour les employés et sera aussi financée par la Direction. Il en ressort des explications données que la mise à exécution de ces nouvelles mesures coûtera 23.260.000 F pour ce qui est du personnel de SOPAL et plus de 35 millions de F cfa pour ceux de Poly Pack et TechniPlast.

Autres dispositions dont les travailleurs peuvent espérer en être les bénéficiaires, concernent l'application des dispositions réglementaires relatives à l'assurance-maladie instaurée par le nouveau code du travail, auquel la direction promet y être fidèle, la participation mensuelle de la Direction à la Mutuelle, et enfin, la création d'un cadre de réflexion en vue de la mise en place d'un pacte social avec les travailleurs.

Ces efforts de la direction sont bien accueillis par les travailleurs présents à la cérémonie qui, au nom de leur porte-parole, Christophe Nakpan, a salué « les nombreuses mesures salutaires prises en faveur des travailleurs durant l'année 2020 et pour cette année 2021 », pour leur « permettre de travailler dans de bonnes conditions et de se sentir en famille ». Aussi, a-t-il réaffirmé « l'engagement à défendre les valeurs communes dont l'assiduité au travail ». « Monsieur le PDG, soyez-en rassuré que nous ne ménagerons aucun effort pour mettre en application les directives », a-t-il conclu en substance ses mots et ses vœux à la Direction générale. Pour manifester leur reconnaissance, les travailleurs ont symboliquement érigé leur PDG en roi togolais et un tableau de lui a été aussi octroyé pour cimenter encore plus le lien professionnel et les valeurs du travail bien fait qui les lient.

Pour information, SOPAL opère dans la production des huiles végétales, le savon alors que TechniPlast et Poly-Pack s'investissent dans la fabrication des sachets, bâches noires, la cartonnerie, l'emballage, et l'imprimerie.