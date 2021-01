Ile Maurice: Violence alléguée sur une femme enceinte - Arrêtés, père et frère recouvrent la liberté

Père et fils ont été placés en état d'arrestation vendredi le 22 janvier à la suite d'une déposition faite par une femme enceinte pour violence domestique. Selon elle, les deux suspects, qui sont son père et frère, l'auraient agressé alors qu'elle est enceinte de plus de cinq mois.

Relâchés contre une caution chacun devant la cour de district de Port-Louis, les deux ont pu regagner leur domicile dans la capitale. Toute cette affaire d'agression serait liée à un problème d'installation de tuyau. Selon la plaignante qui habite à l'étage de la maison de son père de 70 ans, une dispute aurait éclaté entre elle et le septuagénaire qui refusait qu'elle effectue des travaux d'installation et c'est là que le frère serait intervenu avant de la tabasser sur son ventre. Et toujours selon ses dires, le papa lui aurait également asséné des coups. Les deux suspects nient en bloc toute accusation de violence.